我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升勢本周暫止 觀察零售財報

紅藍卡開放登記期 避免犯下5項昂貴錯誤

美股收在盤中低點 聯準會官員強調「還有工作要做」

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed副主席布雷納德周一表示，Fed「轉向較慢的升息步調可能很快成為合適之舉，」不過她也強調，「我們已經做了很多工作，但還有更多的要做」。（美聯社）
Fed副主席布雷納德周一表示，Fed「轉向較慢的升息步調可能很快成為合適之舉，」不過她也強調，「我們已經做了很多工作，但還有更多的要做」。（美聯社）

美國周一震盪收低，房地產和非必需消費品股領跌，聯準會（Fed）兩位官員強調藉升息對抗通膨的決心，冷卻投資人上周因通膨低於預期而雀躍之情。

史坦普500指數下跌35.68點，至3957.25點，跌幅0.9%；那斯達克綜合指數下跌127.11點，至11,196.22點，跌幅1.1%。道瓊工業指數下跌211.16點，至33,536.70點，跌幅0.6%。

在史坦普500指數的11個類股中，只有醫療股上漲。房地產、非必需消費品和公用事業類股跌幅最大。房地產股跌2.7%，非必需消費品類股跌1.7%，金融股跌1.5%。

美國10年期公債殖利率從上周五的3.828%微升至3.865%。

Fed副主席布雷納德周一在彭博華盛頓分社舉行的爐邊談話中說，Fed「轉向較慢的升息步調可能很快成為合適之舉，」不過她也強調，「我們已經做了很多工作，但還有更多的要做」。此前，Fed理事沃勒表示，Fed可能會考慮在下次會議上放緩升息步伐，但這不應被視為其降低通脹的承諾有所「軟化」。這番鷹派言論動搖了市場，投資人懷疑CPI公布之後是否興奮過頭。

Barings Investment Institute負責人Christopher Smart認為，「要實現2%的平均通膨率目標，Fed任重道遠。這就是為什麼Fed理事們接連出來打消市場對轉向在即的預期」。

與此同時，在美上市中資股連續三天上漲，拜登和習近平在印尼峇里島會晤，呼籲緩解兩大經濟體之間的緊張關係。

史坦普500指數上周創下6月底以來最大單周漲幅，科技股為主的納斯達克指數則創下3月以來最佳單周表現。

本周將有更多Fed官員發表談話，同時還有一系列數據將出爐，包括零售銷售和樓市數據，以及大型零售商的財報。

BMO財富管理首席投資策略師Yung-Yu Ma表示，「市場稍緩一下是有道理的，而且確實都在試圖弄清(Fed政策)軌跡，以及下一個驅動力將是什麼。」

特斯拉下跌2.6%，執行長馬斯克表示，收購推特後，他有太多的工作要處理，他管理特斯拉的營運非常困難。

孩之寶（Hasbro）大跌9.9%，創下2020年3月以來最大百分比跌幅。美銀分析師將該公司評級從買進下調兩檔至不如大盤，並稱該公司卡牌遊戲《Magic: The Gathering》產量過剩。

沃爾瑪和家得寶(Home Depot )在內的主要零售商預定周二公布財報。

亞馬遜跌2.3%，紐約時報周一報導，亞馬遜計劃最快從本周開始裁減約1萬個業務和技術職位。

百健(Biogen)和禮來分別上漲3.3%和1.3%，此前瑞士競爭對手羅氏治療阿茲海默症的新藥試驗未能達到預期效果。

指數 投資 房地產

上一則

台積美廠典禮 張忠謀將親赴

下一則

OPEC調降2022石油需求增幅預估 4月來第五度下修

延伸閱讀

小米計畫推出新車 槓上特斯拉 價格可能壓到1.4萬美元

小米計畫推出新車 槓上特斯拉 價格可能壓到1.4萬美元
剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了
路透：特斯拉擬將中製車出口美國 馬斯克否認

路透：特斯拉擬將中製車出口美國 馬斯克否認
特斯拉向美出口中國製造電動車？馬斯克回應了　

特斯拉向美出口中國製造電動車？馬斯克回應了　

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？
電動車打入美市場新車主流 但有個令人沮喪的大問題

電動車打入美市場新車主流 但有個令人沮喪的大問題