美股收在盤中低點 聯準會官員強調「還有工作要做」

Fed副主席布雷納德周一表示，Fed「轉向較慢的升息步調可能很快成為合適之舉，」不過她也強調，「我們已經做了很多工作，但還有更多的要做」。（美聯社）

美國周一震盪收低，房地產 和非必需消費品股領跌，聯準會（Fed）兩位官員強調藉升息對抗通膨的決心，冷卻投資 人上周因通膨低於預期而雀躍之情。

史坦普500指數 下跌35.68點，至3957.25點，跌幅0.9%；那斯達克綜合指數下跌127.11點，至11,196.22點，跌幅1.1%。道瓊工業指數下跌211.16點，至33,536.70點，跌幅0.6%。

在史坦普500指數的11個類股中，只有醫療股上漲。房地產、非必需消費品和公用事業類股跌幅最大。房地產股跌2.7%，非必需消費品類股跌1.7%，金融股跌1.5%。

美國10年期公債殖利率從上周五的3.828%微升至3.865%。

Fed副主席布雷納德周一在彭博華盛頓分社舉行的爐邊談話中說，Fed「轉向較慢的升息步調可能很快成為合適之舉，」不過她也強調，「我們已經做了很多工作，但還有更多的要做」。此前，Fed理事沃勒表示，Fed可能會考慮在下次會議上放緩升息步伐，但這不應被視為其降低通脹的承諾有所「軟化」。這番鷹派言論動搖了市場，投資人懷疑CPI公布之後是否興奮過頭。

Barings Investment Institute負責人Christopher Smart認為，「要實現2%的平均通膨率目標，Fed任重道遠。這就是為什麼Fed理事們接連出來打消市場對轉向在即的預期」。

與此同時，在美上市中資股連續三天上漲，拜登和習近平在印尼峇里島會晤，呼籲緩解兩大經濟體之間的緊張關係。

史坦普500指數上周創下6月底以來最大單周漲幅，科技股為主的納斯達克指數則創下3月以來最佳單周表現。

本周將有更多Fed官員發表談話，同時還有一系列數據將出爐，包括零售銷售和樓市數據，以及大型零售商的財報。

BMO財富管理首席投資策略師Yung-Yu Ma表示，「市場稍緩一下是有道理的，而且確實都在試圖弄清(Fed政策)軌跡，以及下一個驅動力將是什麼。」

特斯拉下跌2.6%，執行長馬斯克表示，收購推特後，他有太多的工作要處理，他管理特斯拉的營運非常困難。

孩之寶（Hasbro）大跌9.9%，創下2020年3月以來最大百分比跌幅。美銀分析師將該公司評級從買進下調兩檔至不如大盤，並稱該公司卡牌遊戲《Magic: The Gathering》產量過剩。

沃爾瑪和家得寶(Home Depot )在內的主要零售商預定周二公布財報。

亞馬遜跌2.3%，紐約時報周一報導，亞馬遜計劃最快從本周開始裁減約1萬個業務和技術職位。

百健(Biogen)和禮來分別上漲3.3%和1.3%，此前瑞士競爭對手羅氏治療阿茲海默症的新藥試驗未能達到預期效果。