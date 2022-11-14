升勢本周暫止 觀察零售財報

投資人暫停推動上周的大漲並消化了一系列企業和經濟訊息，股指本周首日下跌。（路透）

投資 人暫停推動上周的大漲並消化了一系列企業和經濟訊息，股指本周首日下跌。

道瓊工業平均指數 下跌211.16點或0.63%至3萬3536.7點。史坦普500指數下跌35.68點或0.89%至3957.25點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌127.11點或1.12%至1萬1196.22點。

高盛策略師賀希(Chris Hussey)說，「本周特色是市場資訊平靜，因為我們已經度過第3季財報季的衝擊、氾濫的月底和月初經濟數據，且繁忙的假期即將開始，距離2023年只剩7周時間。」

他說，「但在10日令人鼓舞的CPI數據公布後，市場正在考慮宏觀前景、通膨可能最終見頂的可能性、利率的走勢以及經濟衰退的可能性。」

早盤在Fed副主席布雷納德(Lael Brainard)表示Fed可能很快放緩升息步伐後，主要股指從低點回落，為市場提供了一些安慰。

布雷納德發表上述言論之前，Fed理事沃勒(Christopher Waller)13日表示，聯邦基金利率的終點「仍有一段路要走」。他的言論打壓了本周開盤之初的走勢。

在布雷納德發表評論之前，報導指稱亞馬遜最快本用宣布裁員約1萬名員工，導致股指大幅下跌。大約在同一時間，Fed的一項調查顯示，消費者對未來一年的通膨預期上升，進一步打壓市場情緒。

第3季財報季將繼續，重點在零售股。沃爾瑪、家得寶、目標百貨、勞氏、梅西百貨和科爾百貨都將在本周公布數據。

投資公司Baird分析師包爾(William Power)在給客戶的最新報告中表示，科技股第3季財報季表現不佳，但在雲端軟體部分，有些公司表現突出，「其中公共安全、尤其是Axon Enterprise Inc表現尤其突出。在大型股中，我們繼續長期看好蘋果。展望未來，根據持續強勁的雲端數據趨勢，Snowflake Inc是我們報告中的首選。」

他指出，更廣泛地說，雲端數據個股的交易價格比軟體即服務「適度溢價」。Snowflake將於月30日公布財報。

擁有家庭購物網絡QVC和HSN的媒體公司Qurate Retail上漲4.69%，之前知名投資客伯里(Michael Burry)透露了對該公司的新押注。根據最新的監管備案文件，以示警次貸危機而聞名的伯里買進價值1000萬元的Qurate Retail，成為他第3季底的第二大持股。

BTIG表示，上周的反彈並不預示著熊市的結束。分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的報告中寫道：「雖然想要預測這股趨勢的變化是人類的天性，但我們認為，目前的證據不足以做到這一點。」

他指出，自10月以來，道指仍較史指高出6%以上，這與1982年、2002年、2009年和2020年的近期牛市不一致，當時道指通常不會領先。他還表示，領導類股仍保持活力，讓人很難相信熊市即將結束。

克林斯基指出，史指成份股中有55%的交易價格高於其50移動均線，該移動均線打破8月創下的高點。但仍低於60%以上的正常水平；其歷史峰值為75%，出現在2001年市場轉向之前。

在上周因低於預期的CPI報告而大幅上漲之後，市場表現有些平靜。這些數據推動主要股指上漲，債券殖利率 下滑。

根據Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)的說法，現在投資人正在關注新聞項目，以期待定於15日發布的生產者物價指數(PPI)報告。

他說，「沃勒的言論並未對市場造成重大衝擊，而投資人期待他的同儕在未來幾天也以相同的論調回應。」「與其等待每位Fed官員的表態，投資人焦點全面集中在本周將公布的通膨數據上，以觀察殖利率是否繼續下滑。」