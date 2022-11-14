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華爾街經理人：通膨不會迅速下降

編譯任中原／綜合報導
華爾街經理人並不預期美國通膨將會迅速下降，維持審慎布局。(歐新社)
華爾街經理人並不預期美國通膨將會迅速下降，維持審慎布局。(歐新社)

彭博資訊報導，華爾街經理人並不預期美國通膨將會迅速下降，維持審慎布局。

美國10月消費者物價指數（CPI）升幅明顯縮小，華爾街一片狂歡，但大型基金經理人卻毫無慶祝的心情，認為全世界仍將經歷好幾年的高通膨時期。

摩根大通（小摩）財富管理公司至少有一位策略專家傾向於提高現金比重，瑞銀避險基金團隊也維持防禦性操作；英仕曼集團預料在相當長的期間內通膨壓力依然沉重，「大通膨」行情仍將持續。

小摩經理人貝羅表示，「經濟達成軟著陸的機率仍低，儘管通膨的方向將趨於下降，但下降的速度及最終水位仍高度不確定」。小摩預料通膨壓力將持續，因此仍投入高殖利率的短期債券。投資長一直警告通膨將黏著難解。

英仕曼投資長柯高卡指出，「今年來投資人一直對市場展望太過樂觀，現在仍可能過於樂觀」。

目前交易商預期12月Fed將升息2碼，利率將於年觸頂。但美國銀行（BofA）策略團隊指出，任何基金經理人預期通膨壓力很快就會減輕，其實是自欺欺人。美銀表示，「服務業價格上漲及工資上升，都有高度的黏著性。通膨軤會下降，但仍將遠高於過去20年來的區間」。

投資人持有現金的意願正在下降，為通膨下降進行避險布局。過去幾周來與現金類似的ETF基金都出現資金大舉流出，例如iShares短期公債ETF過去兩周資金淨流出50億美元，相當於總資產的四分之一，創兩周最高流出紀錄。

但瑞銀並不準備脫離防禦性布局。瑞銀表示，我們的資產組合一直在為高通膨、低成長的情勢預作準備；對成長股做防禦性布局，公司債投資比重創新低。

投資 殖利率 華爾街

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