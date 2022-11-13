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推特無預警大量縮減派遣人力 估計影響四、五千人

編譯林奇賢／綜合外電
Platformer爆料，推特開始縮減4,400~5,500名派遣員工。（美聯社）
Platformer爆料，推特開始縮減4,400~5,500名派遣員工。（美聯社）

在裁掉推特五成的員工後，馬斯克已將他的注意力放在為該公司提供勞務的派遣人力。Platformer爆料，推特在12日午後開始縮減這些臨時性員工的數量。

CNBC、Axios等媒體已證實，推特開始在各部門大量裁減派遣人力，但目前不清楚確切數量。Platformer指出，受影響的派遣員工介於4,400人到5,500人之間，包括內容審核部門。此舉料將大舉衝擊推特審核內容、並維持平台運作的能力。

在這些受影響的派遣員工中，如今有些人擔憂可能拿不到這份工作最後兩周的酬勞。在推特4日展開大裁員後，許多派遣員工所在的團隊最後沒有正職員工，導致沒人能批准他們的工作時間表。

推特似乎也沒發通知給這些人。許多人是在突然失去對推特內部系統的訪問權限後，才發現他們不再為該公司效力。例如，一名派遣員工在對兒童安全工作流程進行重大更改時，在未獲得通知的情況下遭停權。報導指出，這種情況和推特解僱正職員工時很類似。

據悉推特也未將這些縮減人力的事情，通知相關部門的主管。而他們是在看到這些人的帳戶在推特系統中遭停權，才意識到同事被裁掉。

自馬斯克入主推特後，該公司一直處於混亂的狀態，還發生平台上的產品、功能推出後又下架的事情。例如，推特的「藍勾勾」（Twitter Blue）月費8美元訂閱制推出後，因假帳號過多，迫使推特日前暫停這項服務。

推特 馬斯克 裁員

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