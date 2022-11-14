賣場停售經典產品有苦衷 喬氏超市、好市多：情勢使然不得已決定

Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

也許，您曾滿心期待的到喬氏超市(Trader Joe's )想買焦糖爆米花、西班牙油條、烤義式拱佐諾拉乳酪餅，或者到好市多 (Costco)買該公司自有品牌Kirkland Signature迷你花生醬杯和外帶烤披薩，結果撲空，不僅當天貨架上不見蹤影，甚至經詢問得知從此不再供應，失望錯愕。

為什麼備受喜愛的經典產品就這樣宣告停產停售？這已成為顧客最常詢問店員的問題之一。

一群粉絲以特定社群媒體帳戶專門追蹤Trader Joe's 停產商品，另外有些人則透過部落格談論好市多喊停的長賣商品。

Trader Joe's特別在「停產商品反應」(discontinued product feedback) 聯繫頁面上說：「我們知道這種情況令人失望，甚至具有毀滅性。」

分析起來，Trader Joe's、好市多乃至於其他商店停產停銷熱賣商品都是情勢使然的不得已決定，主要有以下原因：

理由一：商品有季節或時間性

有些產品具有季節性，抑或製造商刻意計畫在限定期間內產製；此外，好市多 、Trader Joe's 這類商店有時更藉由停產受歡迎商品勾起顧客尋寶的殷切欲望、進而提高商店吸引力。

理由二：銷量夠大才可上架展售

這是商品停產很重要的一大原因。Trader Joe's、好市多甚至沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等連鎖零售店的商品款項不算多，採取少款多量策略，售中賣某幾款商品，單款商品數量多，因此，只展售需求最高的商品，一旦銷量比不上其他商品便下架；沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)約展售4000款不同商品，傳統超市卻有4萬款之多。

理由三：必須賣得夠快

好市多和Trader Joe's之所以商品價格相對便宜，主要靠同款商品產量大，商品每分每秒賣出的數量必須非常大才能保有競爭力，也才得以被留在貨架上，如果賣得不夠快就必須被淘汰、換其他商品上架，因為賣得快才有足夠產量，攤提下來的成本低。

理由四：成本漲或品質降

如果供應商調高成本或者商品品質下降，好市多和Trader Joe's便予以下架。德州農工大學(Texas A&M)商學院行銷學助理教授霍華德(Chuck Howard)說，如果賣價無法壓低，好市多寧願不賣，大約5年前基於價格考量取捨冷凍雞胸肉品牌，以21.99美元的 Wayne Farms產品替換Perdue 的27美元10磅去骨去皮冷凍雞胸肉，便是一例。

理由五：其他店賣價更低或品質更好

好市多堅持「低價無人能比」的最高原則，如果某些商品在競爭對手店裡價格更低，不惜下架不賣，2005至2020年間在該公司擔任冷凍食品助理採購員的沃克爾(Marcus Walker)說，當年下架Hot Pockets食品就是因為價格拼不過山姆俱樂部(Sam's Club) 。

此外，好市多有專責團隊到對手店裡買回來自同一供應商的同類商品進行測試、比較，如果發現對手的商品品質比好市多商品好，將要求供應商改善，如果供應商做不到，寧可下架。

理由六：供貨持續性要穩定

新冠疫情 突顯供貨穩定的重要性；一旦製造商無法充份而穩定供貨，Trader Joe's和好市多便停售，以其他商品替代。2020、2021 年消費者大量囤積日用雜貨，製造商忙於應付而停產需求不夠大的產品，如今疫情趨緩，工廠雖恢復正常產能，仍不像疫情前那樣多元化產製各式產品。

Skippy 和 Spam品牌製造商霍梅爾食品公司(Hormel Foods ) 、以及Oreo等品牌製造商德茲公司(Mondelez) 等最近表示，正在減少產品數量，專注製造需求最大的產品。

阿克曼 (Angela Ackerman) 的Instagram 帳戶@Costcoguide專門談論好市多，擁有23多萬名好市多粉絲，粉絲們常點名好市多的巧克力芒果乾，追問著為什麼再也買不到？人們愛上某樣東西，不願意見它消失不見。

阿克曼深知，稀有性會促進銷售，以她自己為例，一旦看到好市多貼出即將停售某項商品，她必趁著有貨時趕緊多買、存著。