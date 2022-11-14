理財Q&A／我需要「加密錢包」嗎？

問：最近常聽人談論「加密錢包」(Crypto Wallets)，這究竟是什麼？我是否需要？

答：使用加密錢包可以更容易、更安全的使用並保存加密貨幣 (Cryptocurrency，簡稱Crypto)；加密錢包是一個現代理財工具，需要與否因人而異。

儘管都稱之為「錢包」，但加密錢包與口袋裡摸得到、看得著的實體錢包不一樣，幾乎沒有共通點。

簡單來說，加密錢包是一個數位或實體的「地方」，用來存儲個人訊息，這些訊息用來取用一把鑰匙，再用鑰匙去動用加密貨幣。有幾種不同存儲方式，基本原理和用一張寫下資料一樣簡單，卻又要用網絡連接錢包而有些複雜。

加密錢包比較像是加密密碼的保險 箱，並不像銀行帳戶般可用加密貨幣賺利息、甚至壓根未持有加密貨幣。

加密錢包如何使用？

說穿了，加密錢包用來存儲一把附有個人資訊的鑰匙，加密貨幣則存放在「區塊鏈」(blockchain)上，那是一個點對點的網絡系統。紐約市 投資新手應用程式供應商 Stash 投資長費爾德曼(Douglas Feldman)說，這個錢包裡並沒有加密貨幣，錢包的功能就只是存放密碼以便取用密鑰，再用密鑰去接觸、並在加密貨幣所在區塊鏈上進行交易。

總而言之，對於加密貨幣用戶來說，加密錢包裡的密鑰至關重要，密鑰由字母數字組成，被用來登入區塊鏈進行交易。 費爾德曼說，萬一丟失這把密鑰，幾乎不可能找回所持有的加密貨幣。

您是否需要一個加密錢包？

加密錢包有兩個主要用途，第一是提高安全性，第二是發送和接收加密貨幣。

如果從交易所購買加密貨幣，該加密貨幣很可能被存儲在託管或第三方加密錢包裡，加密貨幣交易所並不會為每個客戶提供單獨的加密錢包，而是在既有的錢包裡為客戶存儲加密貨幣。

將加密貨幣保存在專業的錢包供應商也是一種選擇。

紐約市金融科技公司 EMTECH 執行長兼創辦人卡德特(Carmelle Cadet) 便採用 第三方錢包供應商，由專業公司代為管理錢包基礎設施，這麼一來，EMTECH便可輕鬆取得加密錢包，非常方便。

如果想尋求額外安全、全權主控，將加密貨幣轉移自己的加密錢包也許才是上上策。

有哪些類型的加密錢包可用？

目前市面上的加密錢包有多種選擇，單價從免費到超過100 美元不等，可能非常簡單、也可能相當複雜。

選擇加密錢包時有兩大考量，第一是安全性、第二是交易便利性，考量點在於，希望加密貨幣有多安全？以及是否可輕鬆使用加密貨幣進行交易？

加密錢包主要有兩大類型，一是軟體錢包(soft wallets ，又稱熱錢包hot wallets)、以及硬體錢包(hardware wallets, 又稱冷錢包cold wallets)。

費爾德曼說，硬體錢包／冷錢包是在離線狀態下存儲加密貨幣，其中一例是紙質錢包，就像在一張紙上寫下私鑰資料一樣簡單，另一種形式可能是存放在某個保險箱裡的隨身碟(thumb drive)。

以離線形式存儲密鑰，駭客入侵較困難， 但當您要以加密貨幣作為貨幣進行交易時，將較為複雜；費爾德曼形容，這等於犧牲便利來換取安全性，離線操作的流程是，將密鑰資料存在隨身碟、放在銀行保險箱，每當需要用時，必須到銀行、開保險箱、拿隨身碟，再將隨身碟插入電腦、連線，才能使用加密貨幣。

至於軟體錢包或熱錢包，適合追求便利的人，可較輕易的動用加密貨幣並進行交易。費爾德曼說，選用這類錢包等於藉助線上應用程式、行動裝置或網際網路存放密鑰。

卡德特說，軟體錢包已連接到互聯網、非常方便，但密鑰是存放在線上雲端，他警告，這是新技術、仍有漏洞，攸關數據的恢復和完整性，不可不慎。