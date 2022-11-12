FTX破產是雷曼時刻？桑默斯：類比恩龍事件較恰當

加密幣交易所FTX已聲請破產保護，比特幣價格又應聲下挫。（路透）

前美國財政部長桑默斯認為，加密幣交易所FTX破產 事件與拿來與掀起2008年金融海嘯的雷曼（Lehman）風暴 相提並論，不如跟20年前爆發的恩龍（Enron，又譯安隆）會計詐欺醜聞相比，更為貼切。

財經網站MarketWatch報導，桑默斯11日接受彭博電視節目「華爾街 一周」訪問時表示，主管當局應從FTX事件汲取一些教訓，其中之一就是需要「更多的法證會計師（forensic accountants）」，協助在企業和全國層級揪出問題。

FTX 11日宣布，已向德拉瓦州法院聲請破產保護，而FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）已辭職，之前受委託清理恩龍爛攤子的律師John J. Ray III，如今獲任命接替班克曼-佛瑞德。此消息加劇加密幣市場動盪，比特幣價格觸及兩年來低點。

桑默斯在訪談中說：「許多人拿這事件與雷曼相比，我會把它比喻作恩龍。」

德州能源交易公司恩龍曾風光一時，但2001年底因被控會計詐欺而轟然倒閉，這起醜聞使投資人對華爾街股票推薦和企業主管的看法徹底改觀，在當時是美國史上最大的企業倒閉事件，如今仍被視作過去25年來釀成市場風暴的重大事件之一。

另據彭博資訊報導，班克曼-佛瑞德160億美元的財富已在短短數日內化為烏有。