台積電ADR隨美股展開報復性反彈 殖利率將是續漲關鍵

若通膨持續出現降溫證據，部分投資人已考慮加碼科技股和大型股。其中走勢和價格相反的公債殖利率是否繼續下跌是一大關鍵。（路透）

美國股市周五續漲，費城半導體指數 漲勢依然凌厲，台積電ADR也繼續上演報復性反彈，雙雙寫下20年來最大單周漲幅。不過，部分投資 人提醒，聯準會（Fed）不會因為單一通膨數據而轉向，而目前股價仍然偏高，企業尚不明朗的業績展望之下，美股恐怕難以守住如此大漲之勢。

投資人繼續關注下周三公布的10月零售銷售數字，留意Fed貨幣緊縮政策是否已達到降溫經濟效果的進一步線索。

周四公布的通膨數據降溫幅度出乎所料，讓投資人再燃起聯準會（Fed）貨幣政策可能轉鴿的希望；中國防疫境管鬆綁，也強化投資人的信心。

費半和台積電ADR周五分別大漲3.1%和4.2%，周線各別大漲14.9%和18.2%，雙雙創下2001年10月來最大漲幅。

那斯達克周五上漲1.9%，一周大漲8.1%，是3月來最佳單周表現。史坦普500指數周五漲0.9%，周線上漲5.9%，也繳出6月來最出色的單周回報。 道瓊工業指數本周也上漲4.1%。

通膨退燒，帶動今年來備受打擊的科技股和大型股在本周大漲。美國公債大漲帶動殖利率 下跌，對於利率敏感的科技股和晶片股也有推波助瀾之效。美國公債市場因退伍軍人節而休市，10年期公債殖利率周四大跌至3.828%，單周跌幅是2020年來之最。

費半除了乘公債殖利率大跌之勢反彈之外，格芯在內的晶片業紛紛節制資本支出甚至裁員，艾司摩爾（ASML）宣稱美國管制令對中國市場影響不大，也帶動大盤走高。格芯本周大漲19.6%，艾司摩爾和應用材料分別大漲23%和20.5%。

Valley Forge 資本市場創辦人肯特塞利亞（Dev Kantesaria）說：「通膨的確首度出現可能減速的跡象，但就經濟數據來說，也有可能只是假象。」周五公布的密西根大學消費者信心報告顯示，11月消費者信心意外大幅下降，對未來一年通膨率的預測升至5.1%。

因此，對於美股本周狂漲的走法，華爾街不少人認為反應過頭，而且可能引來Fed官員打壓。一旦股價上漲和貸款成本降低，對於美國央行設法藉緊縮金融條件來控制通膨的努力將大打折扣。

瑞銀財富管理全球首席投資總監黑費勒（Mark Haefele）說：「通膨減速是樂見的發展，但要宣告通膨威脅已除仍言之過早。我們仍認為Fed可能總共還會升息至少100個基點，才會達到升息周期的頂點。」

據路孚特（Refinitiv）統計，史坦普500指數科技股按預估獲利計算的本益比目前大約21倍，雖遠低於去年底的28倍，仍高於史坦普500指數整體的17倍。

不過，若通膨持續出現降溫證據，部分投資人已考慮加碼科技股和大型股。其中走勢和價格相反的公債殖利率是否繼續下跌是一大關鍵。

Baker Avenue資產管理公司首席策略師李普（King Lip）認為，若公債殖利率持續下跌，「投資人減碼大型科技股部位的步調將會減緩下來。」