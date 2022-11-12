我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

Fed官員釋緩升息訊號

編譯季晶晶／綜合報導
舊金山聯準銀行總裁戴利。（路透）
舊金山聯準銀行總裁戴利。（路透）

美國聯準會（Fed）官員在最新公開談話中，開始使用「漸進」和「有分寸」等詞彙，來描述升息的方式，路透指出，這是一個明確的訊號，代表聯準會準備放慢升息步伐，以評估借貸成本上升的影響。但官員們不忘強調，借貸成本最終可能仍比幾個月前預期的更高，且將維持在高檔更久。

舊金山聯準銀行總裁戴利10日在歐洲經濟與金融中心的一場視訊會議上表示，她9月時預期明年聯邦資金利率峰值將達4.9%左右，高於其他Fed同事的預測中值。鑒於通膨對經濟的效應往往滯後，及美國面臨全球經濟成長放緩在內的各種不利因素，她「支持採取更漸進的方式來達到此一目標」。

不過，她也強調寧願升息略微過頭，也不願意升得不夠高，同時還要把利率維持在那個水準夠長的時間，以便「確實」將通膨拉回到2%。

除戴利外，堪薩斯聯準銀行總裁喬治在與達拉斯聯準銀行共同主辦的能源會議上也表示，「決策者判斷經濟對較高利率的反應時，更有分寸的升息方式可能特別有益」。

10日在另一場活動上，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表達了與戴利相似的看法，也認為聯準會的主要風險在於行動還不夠激進。她聲稱，「鑒於目前的通膨水準、廣泛性和持久性，貨幣政策需更具限制性，並維持其限制性一段時間，以便通膨持續下行到2%」。

今年大部分時候，聯準會官員發言時都有「迅速」和「前置升息」等詞彙，強調面對40年來最高的通膨，應積極升息；但如今部分決策官員開始用過去升息1碼才會見到的措辭、而非升息3碼時的措辭。

升息 聯準會 利率

上一則

巴菲特賣金融股 合眾銀持股砍半

下一則

上季獲利減77% 安謀上市將延後

延伸閱讀

多位Fed官員支持放緩升息步伐 但說利率峰值恐高於預期

多位Fed官員支持放緩升息步伐 但說利率峰值恐高於預期
通膨降溫激勵美股大漲 科技股巨擘漲勢凌厲

通膨降溫激勵美股大漲 科技股巨擘漲勢凌厲
亞市植物園熊母子出沒 遊客疏散

亞市植物園熊母子出沒 遊客疏散
美元指數一度跌破110關卡

美元指數一度跌破110關卡

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的