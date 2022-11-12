Fed官員釋緩升息訊號

舊金山聯準銀行總裁戴利。（路透）

美國聯準會 （Fed）官員在最新公開談話中，開始使用「漸進」和「有分寸」等詞彙，來描述升息 的方式，路透指出，這是一個明確的訊號，代表聯準會準備放慢升息步伐，以評估借貸成本上升的影響。但官員們不忘強調，借貸成本最終可能仍比幾個月前預期的更高，且將維持在高檔更久。

舊金山聯準銀行總裁戴利10日在歐洲經濟與金融中心的一場視訊會議上表示，她9月時預期明年聯邦資金利率 峰值將達4.9%左右，高於其他Fed同事的預測中值。鑒於通膨對經濟的效應往往滯後，及美國面臨全球經濟成長放緩在內的各種不利因素，她「支持採取更漸進的方式來達到此一目標」。

不過，她也強調寧願升息略微過頭，也不願意升得不夠高，同時還要把利率維持在那個水準夠長的時間，以便「確實」將通膨拉回到2%。

除戴利外，堪薩斯聯準銀行總裁喬治在與達拉斯聯準銀行共同主辦的能源會議上也表示，「決策者判斷經濟對較高利率的反應時，更有分寸的升息方式可能特別有益」。

10日在另一場活動上，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表達了與戴利相似的看法，也認為聯準會的主要風險在於行動還不夠激進。她聲稱，「鑒於目前的通膨水準、廣泛性和持久性，貨幣政策需更具限制性，並維持其限制性一段時間，以便通膨持續下行到2%」。

今年大部分時候，聯準會官員發言時都有「迅速」和「前置升息」等詞彙，強調面對40年來最高的通膨，應積極升息；但如今部分決策官員開始用過去升息1碼才會見到的措辭、而非升息3碼時的措辭。