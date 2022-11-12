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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

財經簡訊

財經新聞組／整理

營收倍增 Polestar虧損縮小

Polestar第3季營業虧損較小，因為營收翻了一倍多，加上削減支出。但這家電動車(EV)製造商警告，原材料成本上漲將在今年稍後開始影響業績。這家由中國吉利和沃爾沃汽車創立的瑞典汽車製造商上季虧損1.964億元，低於一年前的2.929億元；營收則從2.129億元增至4.354億元。

推特8元藍勾訂閱選項消失

推特已經恢復過去幾天被刪除的某些帳戶的「官方」標記；而某些用戶指出，須支付8元才能獲得藍色認證的訂閱選項已經消失。之前推特新老闆馬斯克希望用戶支付8元購買備受追求的藍色認證；這個設計原本是保留給為政客、演員和其他主要人物經驗證的帳戶。

談判未止 聯航機師加薪5%

在機師以壓倒性多數拒絕新合約協議幾天後，聯合航空提前幾個月給機師加薪5%，這是疫情降低成本協議的一部分。2020年聯航和機師工會同意向機師收購合約，以在史上最嚴重的產業危機期間努力降低成本。作為交換，一旦12個月內稅前獲利率恢復到5%以上，就把機師時薪提高5%。

小摩擴大希臘團隊 著重支付

摩根大通將在雅典開設新辦事處，以支持在該國的業務。該辦公室將設立一個新的支付創新實驗室，在當地雇用大約50人的支付研發團隊，其中包括產品和工程師。摩根大通已在雅典從事企業、投資銀行和資產和財富管理業務的員，也將搬到新辦公室。

小摩降評英特爾 目標價腰斬

摩根大通分析師蘇爾(Harlan Sur)將英特爾的股票評級由「加碼」下修至「減碼」，目標價由64元腰斬至32元。該分析師指出，新的評級只是相對的，並認為未來12-18個月該公司股價將出現積極走勢。現階段由於產業競爭壓力、公司執行能力問題和宏觀不利因素的綜合影響，導致獲利成長較慢。

密大消費者信心指數滑落

由於對通膨和借貸成本上升的持續擔憂，11月消費者信心下降。密西根大學11月消費者信心整體指數初值為54.7，低於上月的59.9，也低於經濟學家平均預測的59.5。該調查對未來一年通膨預期讀數從10月的5.0%微升至5.1%。5年通膨預期則從10月的2.9%升至3.0%。

營收 推特 汽車

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