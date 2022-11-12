警報解除？對股市前景仍多空分歧

10月CPI數據引發通脹是否已經見頂的爭議，雖美股隨之大幅反彈，然而這種反彈是否可持續？華爾街對此意見分歧。

Wharton商學院教授席格(Jeremy Siegel)認為，通膨壓力已經基本解除，Fed的政策利率不必達到那麼高的水平。

席格的信心不僅源於通膨數據降溫超過預期的事實，他指出，如果排除Fed使用的落後指標住房數據，通膨其實是負成長的。他長期以來一直批評Fed採用落後的住房數據；而目前的物價數據顯示，住房和租金價格都在持續下降。

他認為Fed早該停止大舉升息 。市場評估Fed在12月升息50個基點後宣布暫停。但席格認為現在就應該暫停，並指如果Fed在未來的貨幣政策決策中照他的建議去做徑，將有很大機會避免經濟硬著陸。

席格說，下個月的Fed會議正逢11月CPI報告公布，如果數據顯示10月通膨繼續放緩，則可能導致Fed僅升息25基點。這將被投資 者視為利多。

知名投資客伊坎(Carl Icahn)則表示，美股反彈並未改變他對市場的負面看法，他仍然認為經濟衰退在即。

他說：「我仍然非常看壞美股未來走勢，並已對投資組合進行對沖。現在的反彈雖然非常戲劇性，但我仍然認為我們處於熊市中。」

伊坎說，熊市大反彈經常發生，因為市場在低迷時期累積了大量空頭部位。雖然通膨報告顯示出一些緩和跡象，但由於工資上漲，物價壓力比大多數人想像的要大。

他說：「通膨短期內不會消失。我們將面臨更多工資上漲。很多人不想工作。」

伊坎認為，高利率和美債殖利率 曲線倒掛證明經濟衰退是無可避免的。對於Fed對抗通膨的努力，「Fed做了他們該做的事。但升息來得太晚了，通膨還沒有結束。高通膨問題需要花上一年又一年的時間才能解決，不是光靠揮動魔杖就能解決。」