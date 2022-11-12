我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

警報解除？對股市前景仍多空分歧

財經新聞組／綜合報導

10月CPI數據引發通脹是否已經見頂的爭議，雖美股隨之大幅反彈，然而這種反彈是否可持續？華爾街對此意見分歧。

Wharton商學院教授席格(Jeremy Siegel)認為，通膨壓力已經基本解除，Fed的政策利率不必達到那麼高的水平。

席格的信心不僅源於通膨數據降溫超過預期的事實，他指出，如果排除Fed使用的落後指標住房數據，通膨其實是負成長的。他長期以來一直批評Fed採用落後的住房數據；而目前的物價數據顯示，住房和租金價格都在持續下降。

他認為Fed早該停止大舉升息。市場評估Fed在12月升息50個基點後宣布暫停。但席格認為現在就應該暫停，並指如果Fed在未來的貨幣政策決策中照他的建議去做徑，將有很大機會避免經濟硬著陸。

席格說，下個月的Fed會議正逢11月CPI報告公布，如果數據顯示10月通膨繼續放緩，則可能導致Fed僅升息25基點。這將被投資者視為利多。

知名投資客伊坎(Carl Icahn)則表示，美股反彈並未改變他對市場的負面看法，他仍然認為經濟衰退在即。

他說：「我仍然非常看壞美股未來走勢，並已對投資組合進行對沖。現在的反彈雖然非常戲劇性，但我仍然認為我們處於熊市中。」

伊坎說，熊市大反彈經常發生，因為市場在低迷時期累積了大量空頭部位。雖然通膨報告顯示出一些緩和跡象，但由於工資上漲，物價壓力比大多數人想像的要大。

他說：「通膨短期內不會消失。我們將面臨更多工資上漲。很多人不想工作。」

伊坎認為，高利率和美債殖利率曲線倒掛證明經濟衰退是無可避免的。對於Fed對抗通膨的努力，「Fed做了他們該做的事。但升息來得太晚了，通膨還沒有結束。高通膨問題需要花上一年又一年的時間才能解決，不是光靠揮動魔杖就能解決。」

升息 殖利率 投資

上一則

薪酬方案不當 小股東告馬斯克

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

一日行情？美股11日開盤平盤震盪

一日行情？美股11日開盤平盤震盪
為何民主黨沒慘敗？克魯曼：拜登經濟期中考沒被選民當掉

為何民主黨沒慘敗？克魯曼：拜登經濟期中考沒被選民當掉
日圓吹反攻號角 「兌美元升破140」 須歸功這項數據

日圓吹反攻號角 「兌美元升破140」 須歸功這項數據
通膨似已見頂 道指飆1200點

通膨似已見頂 道指飆1200點

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的