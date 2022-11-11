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加密幣產業 引爆李曼時刻

編譯簡國帆、林奇賢／綜合報導
加密貨幣交易所FTX遭遇的流動性危機，在短短幾天內兩度撼動全球加密貨幣市場。（路透）
加密貨幣交易所FTX遭遇的流動性危機，在短短幾天內兩度撼動全球加密貨幣市場。（路透）

加密貨幣交易所FTX遭遇流動性緊縮，短短幾天內兩度撼動全球加密貨幣市場，業界人士形容FTX瀕臨倒閉危機是加密貨幣產業的「李曼時刻」，市場遭遇恐慌性賣壓，隨時擔心誰會是下一家倒下的業者。

危機的蔓延先是FTX流動性緊縮引爆加密貨幣賣壓，促使另一家加密幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬宣布，將收購FTX的美國以外事業，協助化解其流動性問題。然而不到24小時後，幣安在實地查核FTX事業後，宣布放棄收購這些資產，導致面臨80億美元資金缺口的FTX瀕臨崩潰。

FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）據傳向員工表示，若沒有新資金注入，可能須聲請破產。這些消息再度震撼加密貨幣市場，比特幣等加密貨幣行情再度重挫，甚至波及美國科技股，成為道瓊指數9日重挫逾600點的主因之一，亞洲加密幣類股10日盤中也哀鴻遍野。

基於FTX和班克曼-佛瑞德在加密貨幣產業扮演的重要角色，投資人擔心這起風波可能波及其他加密貨幣，FTX支持的加密貨幣Solana價格便已重挫，全球第二大穩定幣發行商Circle執行長阿萊爾（Jeremy Allaire）將此形容為加密幣產業的「李曼時刻」，若FTX倒閉，軟銀、紅杉資本、光速創投合夥公司等投資人的投資也可能蒙受龐大損失。

為何事態演變成如此嚴重？根據Coindesk報導，班克曼-佛瑞德旗下的交易機構Alameda研究公司持有的大量資產，都是FTX自己發行的數位代幣FTT，名目上為分開營運的Alameda和FTX，其實彼此密切相關，引發市場對FTX財務的疑慮。

在報導披露後，趙長鵬宣布幣安將出清持有的FTT代幣，價值約5億美元，導致FTT價格暴跌，其他投資人因擔心虧錢，在三天內從FTX交易所撤出超過60億美元，情景猶如銀行擠兌，迫使FTX緊急籌措現金支應償還義務。

班克曼-佛瑞德在與私募投資人安排紓困方案失敗後，宣布將把FTX美國以外資產賣給趙長鵬。趙長鵬也證實達成不具約束力的收購協議，將展開實地查核。但在美東時間9日下午，幣安表示正從這樁交易抽身，因為FTX的問題「遠超過我們的掌控或我們能幫助的能力」。彭博資訊報導，幣安主管發現FTX資不抵債的程度，相當於超過60億美元。

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