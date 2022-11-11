WeWok退出40據點 虧損縮小

彈性辦公室提供商WeWork Inc表示將退出美國約40個據點以削減成本。估計將關閉約4.1萬個工作站將可降低收入，但在此同時，降低的成本將為調整後年度核心獲利貢獻大約1.4億元。WeWork Inc.上季財報淨虧損5.68億元，低於去年8.02億元的虧損。每股虧損0.75元，低於去年同期的虧損5.5元。

Coach母公司削減全年財測

Coach品牌母公司Tapestry Inc調降全年銷售額和獲利預測，將其歸咎於中國對新冠疫情 的持續限制以及北美需求的預期放緩。該公司預計2023財年營收65億元至66億元，而之前的預期為69億元。它還預計2023財年每股獲利在3.6元至3.7元間，之前的預測為每股3.8元至3.9元間。

百健延請製藥業老兵任CEO

在前CEO沃納特索斯(Michel Vounatsos)數月前下台後，百健(Biogen)10日任命資深製藥業專家維巴赫(Christopher Viehbacher)為新任CEO。維巴赫曾任法國製藥巨頭賽諾菲(Sanofi)CEO達6年，直到2014年因糖尿病藥物銷售下滑而下台。他也曾在英國葛蘭素史克公司工作了20年。

首申失業金22.5萬 高於預期

勞工部發布統計，截至11月5日當周首次申請失業救濟金人數為22.5萬人，高於估計的22萬人。上周數字由前值21.7萬人上修至21.8萬人；4周移動平均為21萬8750人，較上周的21.9萬人略減。有一周時間落差的持續申請人數為149.3萬人，高於上周的148.7萬；4周移動平均數為145萬250人。

谷歌 開放軟體直接向用戶收費

谷歌Google Play應用商店將允許Spotify和Bumble直接以其Android軟體向用戶收取訂閱費用。通常Google Play和蘋果的iPhone應用商店會向應用程式抽取數位銷售額的15%到30%作為佣金。允許業者直接在應用程式中向用戶收費，可以讓 Spotify等服務降低費用。

感恩節航班訂位數較疫前減7%

根據Adobe的數據，與3年前新冠疫情之前相比，消費者在感恩節當周預訂的航班數量減少了。國內線訂位數較2019年同期下降7%，但高票價轉化為收入成長3%。雖10月機票價格較去年上漲近43%，但今年航空旅遊需求一直保持韌性，有助航空公司彌補燃油和其他成本的飆升。