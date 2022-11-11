期中選舉利多 這次恐難出現

德意志銀行信貸策略和主題研究主管里德(Jim Reid)說，美股 通常會在期中選舉 後的12個月內上漲，但這次可能不會。

里德引用圖表說明自1949年以來美國經濟在四年總統任期中每一季陷入衰退的時間占比。例如，在過去的73年中，在新總統任期第一年的第一季，美國經濟出現衰退的時間「略高於」15%。

他說：「真正令人吃驚的是，在這段時間裡，經濟衰退並沒有在選舉周期的第三年才開始。」

在此同時，投資人擔心，隨著Fed迅速升息以給經濟降溫並抑制高通膨脹，美國經濟衰退可能正在逼近，很可能是在明年。由於擔心Fed大幅收緊貨幣政策，美股已在2022年進入熊市。

里德表示：「鑑於美股通常在衰退中期觸底，歷史證明，總統任期的第三年，美國經濟總是有其他年份沒有過的明顯表現。」「期中選舉通常是史坦普500指數的積極催化劑，在過去19個期中選舉後的12個月內，美股總是走高。」

但他對這次這種趨勢是否可能繼續表示懷疑，他說，拜登總統執政的第一年「見證了歷史上規模最大的經濟紓困 計畫的高潮，但現在已經用光了所有子彈。」

本周美股在期中選舉投票結束後走低，因國會控制權之爭仍難分勝負。最新計票結果顯示，選民對民主黨的支持似乎粉碎了共和黨希望出現強勁「紅色浪潮」的希望。

里德在德意志銀行的另一份研究報告中說：「目前很清楚的是，兩黨都沒有在選舉中『大獲全勝』，共和黨人似乎仍可望在眾議院獲得微弱多數席位，這樣的結果應該會讓未來幾年的任何新財政紓困計畫陷入僵局。」

他指出，即使期中選舉對美股來說是典型的「正面催化劑」，但「我們最近也表示，美股明年將會走低，以往的期中選舉模式最終不會重演」。（財經新聞組）