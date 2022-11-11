目標百貨衝業績 朝大店面發展

目標百貨 (Target Corporation)公布其最新門市策略和設計的下一步發展，提供客人和團隊成員更好服務並推動業務持續成長。

目標百貨最新的大型店面優化了額外的空間和新的設計元素，面積近15萬平方英尺，比現有連鎖店平均面積大出2萬多平方英尺。雖然該零售商 將繼續開設各種規模的店面，但它將在未來幾年專注於這種大型店面。

目標百貨還將其重新設計的店面設計導入更開放的配置和本地化元素，以啟發和服務客人；未來也將在其現有連鎖店進行改建和新設店面時採用。

執行副總裁兼營運長穆里根(John Mulligan)表示：「目標百貨的門市是為客人提供服務的核心，無論他們是在店內閒逛、線上購物還是路邊停車取貨等當日服務。」「客人和團隊成員反映，來到目標百貨是因為感受到啟發、聯結和歡迎。經由重新設計過的店面和更大的商店形態，必可更能支持我們的當日服務，在整合功能的同時為客人提供更多他們喜歡的東西。」

這家零售商利用多年的研究和學習來創建更新的商店設計並發展其店面策略，以推出新的擴展方式。這些大型店面將為客人提供種類繁多的商品、備受歡迎的當日取貨服務，並實施以店面為中心的數位結單策略。

目標百貨已在休士頓 郊外的一個新地點推出全新的商店設計和更大面積的店面。

在專注於未來幾年全新大型店面同時，該零售商將繼續開設各種規模的分店，為全美顧客提供服務，一如多年來其小型店面所做的那樣。

從2023年開始，目標百貨約200家門市的全面改造和幾乎所有30家新開店面中的半數以上，都將採用全新設計元素。從2024年開始，所有改造舊店和新設店面都將採用重新設計的商店設計元素。