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通膨似已見頂 道指飆1200點

財經新聞組／綜合報導

在10月消費者物價指數(CPI)提高了投資人對通膨已經見頂的希望後，美股創2020年以來最大單日漲幅。

道瓊工業平均指數上漲1201.43點或3.7%至3萬3715.37點，創走出疫情熊市以來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲207.8點或5.54%至3955.94點，創2020年4月以來最大漲幅。那斯達克綜合指數飆升760.97點或7.35%至1萬1114.15點，為2020年3月以來最佳表現。

10月CPI上漲0.4%，同比上漲7.7%，為1月以來最低年度漲幅，低於上月的8.2%。經濟學家分別預計成長0.6%和7.9%。剔除波動較大的食品和能源成本的核心CPI上漲0.3%，同比上漲6.3%，也低於預期。

CPI報告發布後，美國國債殖利率暴跌，10年期美國國債殖利率下跌約30個基點至3.824%，因為交易員押注Fed將放緩其全年對市場造成壓力的激進緊縮政策；2年期國債殖利率下跌超過29個基點至4.332%；1個基點等於0.01個百分點。美元兌一籃子其他貨幣創2009年以來最大跌幅。

受通膨和利率飆升打擊最嚴重的科技股領漲。亞馬遜上漲12.18%。蘋果和微軟均上漲超過8.2%。Meta上漲10.25%。特斯拉上漲7.39%。

半導體股也受到提振，Lam Research和Applied Materials均上漲超過11%。KLA上漲9.1%。

殖利率 指數 國債

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