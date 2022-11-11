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蘋果將推手機衛星服務

財經新聞組／綜合報導
蘋果付費取得iPhone的衛星聯結功能服務。（路透）
蘋果付費取得iPhone的衛星聯結功能服務。（路透）

蘋果公司10日表示，將與多家美國企業合作，投入4.5億元以使用其最新的緊急衛星簡訊功能。

蘋果表示，大部分資金將用於Globalstar，這家位於路易斯安那州的公司擁有可實現該功能的衛星。

蘋果並未持有Globalstar的股權，但它承諾為設備和服務付費。這筆資金將用於支付衛星費用，以及為地面基地台配置蘋果設計的新型天線。

蘋果於9月發表全新iPhone 14手機時就宣布其將具有衛星緊急SOS功能。如果用戶不在電信商基地台範圍內，例如在偏遠地區露營時，仍可將手機指向天空並聯結到低地軌道上的24顆Globalstar衛星來取得緊急服務。它將於本月稍後經由iPhone軟體更新推出。

蘋果的公告也凸顯出營運該服務的巨大成本。

該功能在2年內完全免費，但蘋果保留之後收費的可能性。蘋果表示，這項服務並不是完全自動化的，它需要人工轉接，超過300名Globalstar員工將投身於這項服務。

這也是蘋果強調在美國供應商投資的一個例子。蘋果常常吹噓其設備中使用的許多零件都來自美國，但最終組裝幾乎完全在中國完成。

蘋果向Globalstar支付的款項將來自蘋果的先進製造基金(Advanced Manufacturing Fund)，這是該公司專門支持美國供應商的資金池。

自2017年創建先進製造基金以來，蘋果已向康寧支付了4.5億元用於生產iPhone的玻璃面板；向Finisar支付了3.9億元用於裝備工廠以生產FaceID所需的雷射組件；另外向XPO Logistics支付1億元，同時向Copan Diagnostics支付1000萬元，以開發新冠病毒測試套件。

蘋果 iPhone 手機

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