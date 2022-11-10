馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

知情人士透露，推特 新老闆馬斯克 （Elon Musk）在一場內部會議和第一封發給全體員工的電郵中表示，該公司有可能破產，這距離他以440億美元完成收購交易僅兩周，而推特繼續流失更多高階主管。

紐約時報報導，要求匿名的知情人士說，馬斯克周四開會時警告，推特沒有維持生存的必要現金。他補充表示，這家社群媒體公司負現金流達數十億美元，但未說明這是否為年度數據，他並提到了破產。

馬斯克說，他最近賣掉特斯拉股票以「拯救」推特。根據本周的監管申報資料，他賣了近40億美元的特斯拉股票。即使如此，馬斯克說，推特上周進行大規模裁員，7,500名員工砍掉一半後，人手仍然過剩。

這呼應了他周三稍晚發給員工兩封電郵所分享的資訊。馬斯克形容，「未來的經濟狀況很可怕」。他計劃結束推特的遠距工作政策，要求員工重新關注創造營收 並打擊垃圾郵件。

根據彭博資訊，知情人士說，到周四為止還是馬斯克新管理團隊成員的兩位高階主管，Yoel Roth和Robin Wheeler，已經辭職。

馬斯克兩周前完成收購交易後，開除了多位推特高階主管，Roth自那時起接手信任與安全（Trust and Safety）部門的業務，銷售副總裁Wheeler則主管與廣告商之間的關係。

推特有相當沉重的債務負擔，而部分廣告商因為擔心馬斯克鬆綁推特的仇恨言論審查規範，紛紛暫緩在該平台的廣告支出。

在討論推特的財務和未來時，馬斯克告訴員工，辦公室提供免費食物和其他福利的歲月已經結束，他還說，考慮廣告被撤影響營收，推特急須讓用戶願意為訂閱產品Twitter Blue支付每月8美元的費用。