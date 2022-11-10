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通膨似已見頂 道指飆1200點

美元大幅貶值 日圓升逾3% 市場押注Fed放慢升息步伐

編譯林奇賢／綜合外電
美國10月CPI升幅低於預期，助長了市場對Fed下月減少升息幅度的押注。（路透）
美國10月CPI升幅低於預期，助長了市場對Fed下月減少升息幅度的押注。（路透）

美元兌主要貨幣周四（10日）大幅貶值，因美國10月消費者物價指數（CPI）漲勢明顯減緩，且都低於預估，使市場押注聯準會（Fed）12月會議升息幅度縮小到2碼的機率升高，美國公債殖利率下降。

DXY美元指數大跌2.4%至107.89。彭博美元即期指數下跌2%，報1,293.06，為2009年3月以來最大跌幅。

歐元兌美元升值1.8%，至1.0187美元，為至少六個月以來最高。日圓兌美元走強3.6%，報141.26日圓，創2016年以來最大升幅。英鎊強升3.15%，報1.1716美元。

美國勞工部10日公布，10月消費者物價指數（CPI）的月增幅和年增幅分別為0.4%和7.7%，均低於市場預期。剔除糧食和能源的上月核心CPI，月增率和年增率分別為0.3%和6.3%，也雙雙低於市場預期。

整體CPI年增率在八個月內首次降至8%以下。這些數據令市場歡欣鼓舞，因為這可能會促使Fed放緩加息步伐。通膨回落也引發美債殖利率驟降，指標的美國10年期公債殖利率創下2009年3月以來最大單日降幅。

SMBC Nikko Securities首席美國經濟學家Joseph LaVorgna說，整體和核心CPI增幅意外放緩，進一步證明通膨已經觸頂回落。

紐約B.Riley Wealth的首席市場策略師Art Hogan則說，通膨率低於預期，發揮了推動市場的作用，「每項通膨數據的年增幅和月增幅都下降。通膨顯然正朝著正確的方向發展，Fed沒理由變得更鷹派」。

利率期貨市場的數據顯示，交易員預估聯邦資金利率的峰值降至5%以下，且Fed在12月升息2碼、而非3碼的機率上升到71.5%。

不過，克利夫蘭聯準銀行總裁Loretta Mester說，現在發出解除警報的訊號，還為時過早，因為通膨的一大風險是Fed升息力道不夠。貨幣政策需維持緊縮，並處於限制性水準一段時間，使通膨持續下降，朝2%的通膨目標回落。

另一方面，比特幣回升9.17%至17,333美元。先前加密幣交易所FTX爆發流動性危機，讓加密幣市場瀰漫惴惴不安的氛圍，導致比特幣在前一個交易日一度跌破1.6萬美元，為2020年底以來首見。

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