我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯憶國會之亂爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

通膨似已見頂 道指飆1200點

通膨降溫激勵美股大漲 科技股巨擘漲勢凌厲

編譯季晶晶／綜合外電
美國10月CPI顯示通膨似已見頂，激勵美股三大指數暴漲。（路透）
美國10月CPI顯示通膨似已見頂，激勵美股三大指數暴漲。（路透）

美國股市三大指數周四大漲，寫下逾兩年來最大的單日漲幅，因為10月通膨放緩超過預期，引發市場揣測聯準會可能不再激進升息。 

美國10月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升7.7%，低於上個月的8.2%，八個月來首見低於8%，讓擔心持續升息可能阻礙美國經濟發展的投資人歡欣鼓舞，股市掀起空頭回補熱潮。

道瓊工業指數大漲1,201.43點，漲幅3.70%，收33,715.37點；史坦普500指數勁揚207.86點，漲幅5.54%，收3,956.31點；那斯達克指數暴漲760.98點，漲幅7.35%，收11,114.15點。費城半導體指數飆升10.2%，2022年的跌幅縮小到32%左右。

一度是華爾街寵兒、但在2022年熊市中表現暗淡的科技股是最大贏家，輝達（Nvidia）跳漲約14%，Meta Platforms攀升10%，Alphabet走高7.6%，蘋果、亞馬遜、微軟的市值均上漲超過1,000億美元。

Baker Avenue Asset Management首席策略師King Lip表示，CPI降溫「是件大事。過去幾個月，我們一直在說通膨已見頂，但數據沒有體現出來，這讓我們感到非常沮喪。這是第一次真的在數據中體現出來」。 

根據CME FedWatch工具，通膨數據促使交易員調整升息押注，12月升息2碼而非3碼的機率從CPI數據發布前的52%激升到約85%。

市場預期政策利率將於明年5月前後在接近4.9%的水準觸頂。CPI數據發布前，市場預期在5.09%左右。

舊金山聯準銀行總裁戴利和達拉斯聯準銀行總裁洛根對最新的通膨數據表示歡迎，但警告說，抗通膨的戰鬥遠未結束。

一些投資人警告，周四的漲幅可能過頭了。Horizon Investments投資組合管理主管Zach Hill表示：「市場－就像今年前幾次那樣－非常渴望以『聯準會轉向』為題材進行交易...但我們認為，從一個數據來看，市場有點超前。」

費城地產股指數激升10.3%，至去年8月以來的最高水準。今年來，由於市場擔心抵押貸款利率上升會影響民眾負擔能力，該指數曾大跌。

Rivian Automotive暴漲17.4%，該公司稍早之前公布虧損小於預期，預訂量增加，並重申全年產量預估。

指數 升息 投資

上一則

日經：豐田與九家日企將合資研發生產下一代半導體

下一則

美元大幅貶值 日圓升逾3% 市場押注Fed放慢升息步伐

延伸閱讀

克魯曼評10月CPI：核心通膨控制下來、軟著陸在望

克魯曼評10月CPI：核心通膨控制下來、軟著陸在望
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌

分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌
中CPI漲幅回落5個月新低 專家： 短期無通縮風險

中CPI漲幅回落5個月新低 專家： 短期無通縮風險

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
交易員說，比起這次美國期中選舉，華爾街更關心將於10日公布的消費者物價指數。（美聯社）

華爾街現在最在意的不是期中選舉 而是這個數字

2022-11-09 08:59

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國
紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治
選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現

選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點