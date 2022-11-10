高通膨 「月光族」已成常態

根據調查，自稱每月花光薪資度日的中高收入人士比例較去年增加，而且截至9月，全美有工作的消費者65%已淪為「月光族」，高於一年前的60%。通貨膨漲蠶食人們的應急金。

線上貸款業者 LendingTree針對4000名有工作的人進行調查，結果顯示，中、高收入月光族比例各增至63%和49%，高於一年前的57%和38%。

政府數據則顯示，第三季個人儲蓄 率(personal savings rate)下降至3.3%，低於前一季的3.4%， 創全美第八次大衰退以來最低紀錄。經通膨調整，儲蓄率較2020年最高點下降88%、也比疫情前下降 61%。

若干企業採取行動協助員工在高通膨下安心度日。連鎖咖啡店星巴克 (Starbucks)及壽險 業者全美人壽(Transamerica)提出「儲蓄方案」(savings programs)及「應急儲蓄帳戶」(emergency savings accounts)。根據聯準會調查，僅68%受訪者表示手頭有400 美元或等值應急金。

全國退休協會(Nationwide Retirement Institute)資深副總蒂羅德里格斯(Kristi Rodriguez)說，每月支出增幅已超過收入增幅，不得不動用應急金，多數跡象顯示 2023 年經濟將衰退，許多家庭可能耗盡儲備金，萬一明年經濟衰退，恐造成失業、有些家庭處境將惡化。

根據亞特蘭大聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)，第二季薪資年率上漲5.7%，但幅度小於目前通膨年率8.2%。

借貸業者LendingClub財務健康長納亞爾(Anuj Nayar)說，通膨一時間難消退，每月花光薪資已成為常態，財務拮据者高度售中在零售和服務業，認為工資符合預期的不到十分之四。

華盛頓特區智庫城市研究所(Urban Institute)研究員鍾女士(Mingli Zhong)建議人們擠出一小部份薪資投入低成本指數基金，而且高利率下應盡可能延後申請房貸。