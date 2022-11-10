俄禁臉書IG Meta未再上訴

俄羅斯 《RIA Novosti》通訊社引述法院官員的話說，美國社交媒體巨頭Meta錯過了對俄羅斯封鎖Facebook和Instagram提出最新上訴的最後期限。報導指稱Meta沒有提出翻案上訴，代表該公司現在已經失去對俄羅斯禁止社交媒體平台決定提出進一步司法挑戰的機會，包括在俄羅斯最高法院。

上周房貸利率 再升至7.14%

上周房貸利率再次上漲，給屋主和購屋族的需求潑了更多冷水。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周下降0.1%。符合條件的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.06%上升至7.14%；再融資需求本周再降4%，較一年前同周下降87%。

大麻 銷量佳 Canopy虧損減

大麻生產商Canopy Growth Corp第2季財報核心虧損縮小，得益於其大麻飲料銷量增加和成本削減措施。Canopy一直在加倍努力實現獲利，作法包括裁員削減成本、退出一些國際市場、關閉商店以及分離其加拿大的零售業務等。第2季調整後核心虧損7810萬加元，去年同期為虧損1.626億加元。

反映升息 高盛調降日元目標

高盛分析師調升美元兌日元的預測，主要是為了反映「美國的升息周期比最初預期的更久」。現在預計美元兌日元在3個月後為155日元，之前為150日元；6個月後為155日元，原預估為135日元；12個月後為140日元，原預估值為125日元。

需求減 D.R. Horton業績差

D.R. Horton Inc財報未能達到華爾街對獲利和營收的預期，因為在通脹飆升導致房貸利率飆升後，對房屋的需求逐漸減少。隨著Fed大幅升息，房貸利率翻了一倍，從而降低了借貸的負擔能力。對長期以來享有房價優勢的房屋商來說，供應緊張是另一個重擊。

英批准輝瑞BNT新冠加強劑

英國藥品和保健品監管機構(MHRA)批准輝瑞公司(Pfizer)和合作夥伴BioNTech SE的新冠病毒疫苗加強劑，針對Omicron BA.4和BA.5亞變體以及原始新冠病毒株。MHRA表示，該疫苗在被發現符合安全、質量和有效性標準後，被批准12歲及以上人群可以接種。