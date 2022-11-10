我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

財經簡訊

財經新聞組／整理

俄禁臉書IG Meta未再上訴

俄羅斯《RIA Novosti》通訊社引述法院官員的話說，美國社交媒體巨頭Meta錯過了對俄羅斯封鎖Facebook和Instagram提出最新上訴的最後期限。報導指稱Meta沒有提出翻案上訴，代表該公司現在已經失去對俄羅斯禁止社交媒體平台決定提出進一步司法挑戰的機會，包括在俄羅斯最高法院。

上周房貸利率再升至7.14%

上周房貸利率再次上漲，給屋主和購屋族的需求潑了更多冷水。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周下降0.1%。符合條件的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.06%上升至7.14%；再融資需求本周再降4%，較一年前同周下降87%。

大麻銷量佳 Canopy虧損減

大麻生產商Canopy Growth Corp第2季財報核心虧損縮小，得益於其大麻飲料銷量增加和成本削減措施。Canopy一直在加倍努力實現獲利，作法包括裁員削減成本、退出一些國際市場、關閉商店以及分離其加拿大的零售業務等。第2季調整後核心虧損7810萬加元，去年同期為虧損1.626億加元。

反映升息 高盛調降日元目標

高盛分析師調升美元兌日元的預測，主要是為了反映「美國的升息周期比最初預期的更久」。現在預計美元兌日元在3個月後為155日元，之前為150日元；6個月後為155日元，原預估為135日元；12個月後為140日元，原預估值為125日元。

需求減 D.R. Horton業績差

D.R. Horton Inc財報未能達到華爾街對獲利和營收的預期，因為在通脹飆升導致房貸利率飆升後，對房屋的需求逐漸減少。隨著Fed大幅升息，房貸利率翻了一倍，從而降低了借貸的負擔能力。對長期以來享有房價優勢的房屋商來說，供應緊張是另一個重擊。

英批准輝瑞BNT新冠加強劑

英國藥品和保健品監管機構(MHRA)批准輝瑞公司(Pfizer)和合作夥伴BioNTech SE的新冠病毒疫苗加強劑，針對Omicron BA.4和BA.5亞變體以及原始新冠病毒株。MHRA表示，該疫苗在被發現符合安全、質量和有效性標準後，被批准12歲及以上人群可以接種。

利率 俄羅斯 大麻

上一則

選舉結果未定 道指跌647點

下一則

日螢火蟲之墓糖 不敵景氣將停產

延伸閱讀

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室
臉書母公司Meta裁員13% 逾1.1萬員工將被迫走人

臉書母公司Meta裁員13% 逾1.1萬員工將被迫走人
Meta傳將大砍約10%員工 查克柏格：公司失策我負責

Meta傳將大砍約10%員工 查克柏格：公司失策我負責
Meta傳大舉裁員 18年首見

Meta傳大舉裁員 18年首見

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替