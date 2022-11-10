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行情動盪起伏 空頭大發利市

財經新聞組／綜合報導

年初以來美股行情起伏跌宕，讓空頭興奮不已。數據顯示，放空大型科技股是今年以來最賺錢的交易之一。今年前5個月，空頭光是放空那斯達克綜合指數102支成分股就獲利超過600億元。

標普全球市場的研究報告顯示，截至10月中旬，史指的整體放空率平均為2.32%，為2021年10月底2.54%以來的最高水平。

就類股而言，非必需消費品仍是被放空最多，放空率為5.14%，市場繼續押注通膨飆升將進一步侵蝕消費者需求。能源類股居被放空第二位，為4.01%，創2020年10月底以來新高。

但空頭們也有受挫的時候，2022年放空美股的資金押注高達4050億美元，唯一受挫的就是能源類股。

根據S3 Partners之前的統計，飆升的石油和天然氣個股今年檢已讓空頭損失180億元，迫使基金經理人回補部位。

此外，標普全球市場還列出了截至10月中旬被放空最多的交易標的，分別是Beyond Meat、Bed Bath & Beyond、Carvana、Upstart和EVgo Inc。

其中，Beyond Meat被放空最多，比率為37.29%，緊隨其後的是Bed Bath & Beyond，放空比率為34.27%，兩者股價今年都下跌超過70%。

另外，由於Fed升息提高融資成本，消費者購買二手車的需求遭到嚴重打擊。二手車零售平台Carvana股價也是跌跌不休，目前市值僅剩7.8億元；之前該公司市值最高曾達到600億元。

摩根史坦利分析師瓊斯(Adam Jonas)上周更調降Carvana的評級，宣稱其可能僅值1元。該分析師強調，不斷惡化的二手車市場以及動盪的融資環境和利率環境，都將對該公司前景形成重大風險。（財經新聞組）

二手車 融資 股價

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