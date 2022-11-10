選舉結果未定 道指跌647點

在最近連日上漲後，美股收低，因為期中選舉 的結果仍沒有明確答案能確定誰將控制國會。加密貨幣拋售也給市場帶來壓力。

道瓊工業平均指數 下跌646.89點或1.95%至3萬2513.94點；迪士尼領跌，這家娛樂巨頭上季業績未達分析師對營收和獲利的預期，股價下跌13.16%。史坦普500指數下跌79.54點或2.08%至3748.59點。那斯達克綜合指數下跌263.02點或2.48%至1萬353.17點。

以企業盡職調查和最近關於客戶資金處理不當的報告以及涉嫌監管機構調查為由，幣安(Binance)退出收購FTX計畫，比特幣價格跌至熊市新低。這個決定打壓了整體風險情緒並拖累了科技股。

根據Coin Metrics的數據，比特幣下跌11%至1萬6106.25元，為2020年11月以來的最低水平。同時，以太幣也下跌11%至1155.01元。

股市在期中選舉前連續3天上漲，華爾街預計共和黨 將在大選中獲勝，並阻止任何未來的稅收和支出計劃。但國會的控制權並不明確。眾議院的主控權至今不明，《NBC》估計共和黨人可能贏得221席，只是微弱多數。

布倫特原油期貨下跌2.51元或2.6%至每桶92.86元。西德州中級原油(WTI)下跌2.82元或3.2%至86.08元。