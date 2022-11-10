相較期中選舉 CPI報告影響更大

本周CPI報告影響力比期中選舉還大。（路透）

華爾街和全球都在等待期中選舉 的結果，但交易員表示，本周的通膨(CPI)報告可能對市場有更大的影響。

一般認為政治形成僵局是個利多，因為立法程序彼此扞格。換言之，共和黨不能任意要求減稅，民主黨也不能隨性推出支出方案。這兩種作法都會加劇已經處於數十年高點的通貨膨脹 ，並提高利率 。

而許多NYSE交易員表示，10日公布的10月通膨數據是比期中選舉更重要的市場變數，但其關注度被期中選舉的熱度所掩蓋。

紐約證券交易所(NYSE)場內交易員塔克曼(Peter Tuchman)說：「CPI數據是所有人都該關注的，它比今天發生的事情更重要。」

高於預期的通膨數字可能會再次引發對Fed大規模升息的擔憂。塔克曼表示：「除了未知因素，市場幾乎可以適應任何情況。而市場上最大的長期未知數就是通貨膨脹。」

很明顯，商品和其他原材料的價格上漲、運輸和其他運輸費用以及勞動成本不會很快消失。穀物和休閒食品巨頭家樂氏(Kellogg)的CEO卡希蘭(Steve Cahillan)在上周財報電話會議上表示，「通膨將是短暫的」的想法顯然是荒謬的。

經濟學家預測，10月CPI上漲0.7%，高於9月的0.4%，這可能會推動物價年增率走升。9月CPI年增8.2%。就業市場的持續強勁也將給通膨帶來更多壓力。

FS Investments首席投資策略師蓋耶斯基(Troy Gayeski)表示：「勞動市場具有韌性，通膨也在向服務業蔓延。」

這可能會導致更多的擔憂，即經濟可能會走向所謂的滯脹，也就是經濟成長停滯，同時出現高通膨。如果發生這種情況，Fed可能會維持高利率更久時間。蓋耶斯基表示：「我們最終將擺脫這種通膨或滯脹局面。但Fed不會很快將利率降至零，它會非常謹慎。」