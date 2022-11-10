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財產近腰斬 馬斯克身價跌破2千億

財經新聞組／綜合報導
特斯拉股價重挫，是因投資人憂心馬斯克會把心思全放在推特而無暇關注特斯拉。(路透資料照片)
特斯拉股價重挫，是因投資人憂心馬斯克會把心思全放在推特而無暇關注特斯拉。(路透資料照片)

由於投資人擔心馬斯克會把心力過度投入才剛買下的推特（Twitter）而紛紛出脫特斯拉股票，使馬斯克身價跌破2000億美元，相較一年前，他的財富縮水49%近乎腰斬。

美國財經媒體報導，特斯拉股價9日午盤交易時，下跌6.1%，至179.66美元，跌至2年來最低點。

CNBC也報導，在馬斯克揭露他賣出大量特斯拉股票後，特斯拉股價下跌6%，跌至2020年11月以來最低點。

據報導，特斯拉股價今年迄今已下跌49%。相較一年前，馬斯克的財富縮水近乎腰斬。

若按彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）計算，馬斯克的財產今年少920億美元，如今為1770億美元，雖仍居世界首富，但相較整整一年前身價攀至巔峰3400億美元，身價近乎腰斬。

若按富比世計算，馬斯克目前身家淨值為1948億美元，其中很大一部分是因持有特斯拉近15%股權；特斯拉市值達6220億美元。

特斯拉市值現已幾乎砍半，馬斯克自他4月提議收購推特以來身家淨值減少逾700億美元。

路透指出特斯拉股價重挫，是因投資人憂心馬斯克會把心思全放在推特而無暇關注特斯拉。

投資人當初看馬斯克出脫特斯拉股權而跟著拋售特斯拉股票。馬斯克已賣出特斯拉至少價值150億美元持股。馬斯克上月完成440億美元收購推特，其中包括130億美元貸款和335億美元出資。

如今華爾街擔心時值特斯拉拚提高產量和面臨競爭加劇之際，馬斯克會分身乏術。

財富管理公司Infrastructure Capital Management的哈特斐德（Jay Hatfield）說：「馬斯克似乎正全神貫注於推特，而且大家知道這恐需更多資本。」

同時還擁有美國太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克，目前身價高出排名第2的LVMH掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）約整整400億美元。

特斯拉 馬斯克 推特

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