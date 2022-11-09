華爾街現在最在意的不是期中選舉 而是這個數字

交易員說，比起這次美國期中選舉，華爾街更關心將於10日公布的消費者物價指數。（美聯社）

華爾街和世界其他地方同樣在等待此次美國期中選舉 的結果，但交易員表示，本周四（10日）將公布的通膨報告，對市場的影響可能更大。

紐約證交所的資深場內交易員塔克曼（Peter Tuchman）向CNN財經新聞表示：「顯然，這次期中選舉在民眾眼中是一件大事。」「但它對經濟的影響有多大？卻是個好問題。」

最近幾天股市反彈，是因為投資人押注共和黨 將控制至少國會一個議院、導致政府分裂。交易員通常認為僵局是件好事，因為這意味著一方無法推動把事情搞砸的立法。

在這種情況下，分裂政府意味著共和黨不能制定沒有財源支持的減稅政策，而民主黨 也不能推動沒有財源支持的支出計畫。因為這兩者都會加劇已經處於數十年高點的通膨，並迫使聯準會大舉調高利率。

塔克曼說：「政府少管事、完全的（政治）僵局，可能會有利於股市。」

當然，若政治僵局導致債務上限之爭，或是假如僵局限制了國會想要減緩經濟衰退衝擊的意願，那麼僵局可能就不是件好事。

高盛在報告中告訴客戶，若共和黨至少贏得眾議院的控制權，市場可能會有「溫和」的反應，因為這是在人們預料之中。

Stuart Frankel公司的共同總裁弗蘭克爾也認為，共和黨的勝利已是眾所周知，不應引發市場強力反彈。弗蘭克爾說，如果有的話，這可能是短暫的新聞效應，市場將在確認共和黨獲勝後回跌。

弗蘭克爾警告說，對民主黨來說，令人跌破眼鏡地保有對眾議院和參議院的控制權，將導致股市「有意義的下跌」。

紐約證交所的多名交易員告訴CNN，相較於本周四將公布的消費者物價指數（CPI），期中選舉可能相形見絀，因為這是本月最重要的經濟指標。

塔克曼說：「那個CPI數字是所有人的目光所在。比今天發生的事情（期中選舉）來得重要得多。」

通膨數字若高於預期，可能會再度引發對美國聯準大規模升息的憂懼。塔克曼說：「市場幾乎可以適應未知以外的任何事物。」「市場上最大的長期未知數就是通膨。」