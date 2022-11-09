10月NFIB小企信心下跌

最新調查顯示，10月小企業信心小幅下降，原因是居高不下的通膨令市場情緒承壓，而且更多業主預期經濟前景將惡化。全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，其小企業樂觀指數上月下跌0.8點至91.3，為7月以來最低水平；也是連續兩個月上漲之後出現回落。

需求強勁 Coty營收 勝預期

Coty Inc上季營收超過華爾街的預期，因為售價調漲以及對其香水和化妝品的強勁需求，有助緩解了美元走強和該公司退出俄羅斯帶來的衝擊。截至9月30日的第1財季營收成長1%至13.9億元，高於分析師估計的13.7億元。淨利從一年前的1.03億元或每股13分增至1.253億元或每股15分。

特斯拉 召回4萬輛校正轉向

特斯拉將召回超過4萬輛2017-2021年生產的Model S和Model X，這些車輛在崎嶇不平的道路上行駛或撞到坑洞後可能會失去動力轉向輔助。特斯拉在10月11日更新軟體以更能檢測到意外的轉向輔助失效，如今將再度無線更新軟體更新，以重新校正系統。

資產銷售下降 凱雷獲利減12%

凱雷集團(Carlyle Group Inc)表示，由於來自私募股權部門的資產銷售收入下降，其第3季可分配收益同比下降12%。凱雷表示其可分配收益從7.306億元降至6.444億元。根據Refinitiv的數據，這轉化為每股1.42元的稅後可分配收益，高於分析師平均預期的1.06元。

獲新資金 Lordstown加速生產

苦苦掙扎的電動卡車新創公司Lordstown Motors表示，仍按計畫在今年年底之前交車其第一批Endurance皮卡；前一天該公司宣布獲台灣合約製造商富士康的新投資。該公司現在預計到年底將生產約30輛皮卡以供銷售，並在2023年6月底前完成所有500輛卡車的生產。

雷諾汽車 與谷歌合作研發新車

法國汽車製造商雷諾正與谷歌合作開發汽車，擴展兩家公司之前的合作關係，雷諾將致力於使用谷歌雲端部門的技術製造所謂的「軟體原生」汽車。利用人工智慧打造一款新車的「數位分身」，也就是在虛擬環境中複製真實物體，以便在實際生產之前對其進行測試和監控。