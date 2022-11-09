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蘋果罕見示警 分析看法不一

財經新聞組／綜合報導

蘋果在6日預警高階iPhone生產可能受到鄭州廠廠情限制的影響，但股價未受衝擊，8日繼續上揚。各家分析師對此有著不同的解讀。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)認為，鄭州廠iPhone 14 Pro生產放緩的情況，對於該公司及投資人來說都令人沮喪。但他指出這不是需求問題，而是供應問題。該分析師對蘋果的評級為「跑贏大盤」，目標價200元。

艾夫斯表示，在全球經濟黯淡的背景下，他對蘋果的需求仍持積極觀點，市場將會消化這些消息。

美國商銀分析師莫漢(Wamsi Mohan)將蘋果第4季的iPhone出貨量預測值從8400萬支調降至7800萬支，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的降幅一致。

他表示，目前鄭州廠的產能利用率約為50%，預計在11月的最後2周會提高到70%，並在12月恢復到滿載。

莫漢將蘋果2023財年的營收和每股獲利預期從3890億元和5.96元分別下修至3830億元和5.82元。他重申其「中性」評級不變，不過潛在的新產品和服務方面的成長，將被消費者支出下降、服務疲軟和對美元走強的擔憂所抵消。

Bernstein分析師沙孔納吉(Toni Sacconaghi)認為蘋果的公告「很不尋常」，因為它從來沒有在季中提出任何更新評論，即使在新冠疫情期間也沒有就供應鏈挑戰發表評論。他對蘋果的評級為「與大市同步」，目標價170元。

該分析師表示：「我們注意到，在與蘋果的財務長談話後，他表示下一季的不確定性非常高。蘋果的財測含糊地反映出這種不確定性，它並不希望提前公布關內容。」

他說，「6日的公告可能反映出對當前預估過高的擔憂在上升，不過目前尚不清楚這是否全部歸因於生產方面的挑戰增加。」

蘋果 分析師 iPhone

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