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等待選舉結果 股指連漲三日

財經新聞組／綜合報導

由於投資人等待期中選舉結果，可能會影響未來的政府支出和監管水平，美股上漲。

道瓊工業平均指數上漲333.83點或1.02%至3萬3160.83點。史坦普500指數上漲21.31點或0.56%至3828.11點。那斯達克綜合指數上漲51.68點或0.49%至1萬616.2點。所有三大股指都連續第三天上漲。

市場參與者預計共和黨人將在8日晚上開始公布結果時奪回眾議院並可能贏得參議院。投資人往往偏好華盛頓的僵局概念，因為它會限制政府支出、新的稅收和法規。

那指晚盤一度下跌0.9%，原因是加密貨幣出現全面拋售。全球兩家最大加密貨幣交易所Binance和FTX達成合併協議以解決最新的「流動性緊縮」，加密貨幣價格暴跌。比特幣觸及1萬7300.8元的低點，為2020年11月以來的最低水平。

SolarEdge Technologies在最近一季創紀錄的營收後上漲19.13%。連鎖百貨Kohl's宣布CEO下個月離職，股價上漲7.34%。

與此同時，由於上季業績令人失望，Lyft下跌22.91%。Take-Two Interactive和Tripadvisor在公布財報後分別下跌13.68%和17.31%。

自1946年以來，市場在期中選舉之後的12個月內上漲的機率達到100%，自1950年以來，選後6個月也都全面走升。

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