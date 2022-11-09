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疫情紓困結束 車貸拖欠率上升

財經新聞組／綜合報導

隨著通貨膨脹削減日常生活預算，負擔車貸的人越來越難支付每月費用。

追蹤美國超過8100萬筆車貸的TransUnion表示，第3季至少拖欠60天的貸款比率達到1.65%，是十多年來的最高數字。

TransUnion資深副總裁莫前特(Satyan Merchant指出，「消費者仍然希望盡可能地維持原有支付金額。但目前的通膨環境不太允許。」「支付車貸的錢更少了，因為他們必須為雞蛋、牛奶和其他東西支付更多費用。」

根據汽車研究公司Edmunds的數據，9月新車平均交易價格為4萬7138元，較去年同期上漲近2600元。二手車平均價格為3萬566元，較2021年9月上漲近2500元。

拖欠率的上升也與疫情期間設立的貸款展延償還方案結束有關。這些方案意在幫助可能失業的消費者避免因無法按月付款而被收回汽車。

莫前特說，「這種因素也是因為過去幾年可能發生的拖欠，事實上只是被暫停或延後，因為消費者暫時不必付款，或者期限獲得展延。現在其中一些人開始受到打擊。」

TransUnion表示，之前利用疫情展延方案的大約20萬筆車貸現在被列入拖欠60天。該信貸公司表示，約有10萬個逾期超過60天的帳戶仍被列在展延方案中。

雖然拖欠率有所上升，但莫前特認為車貸市場仍然健康。根據TransUnion的數據，第3季新車貸款的平均利率攀升至5.2%，而二手車貸款的平均利率達到9.7%。與去年同期相比，兩者都上升1個百分點以上。

莫前特說，較高的利率迫使許多消費者將貸款期限延長至7年以上。話雖如此，低失業率仍然在某種程度上抑制了拖欠率，「如果就業開始成為挑戰且失業率上升，那麼這一行就真的要開始擔心消費者支付車貸能力了。」

貸款 利率 疫情

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