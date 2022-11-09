迪士尼財報 串流一支獨秀

迪士尼的串流平台總訂閱人數已超過Netflix。（路透）

迪士尼 第4財季獲利和主要營收 未達到預期，但其Disney +平台的串流媒體成長強勁，成為其財報中罕見的亮點。

根據財報，Disney+上季新增1210萬個訂戶，使該平台總訂閱人數達到1億6420萬人，高於StreetAccount分析師預測的1億6045萬人。

CEO查佩克(Bob Chapek)還表示，Disney+將在2024財年實現獲利。直接面向消費者的部門在最近一季虧損14.7億元。

該公司將在12月提高該串流服務的訂閱價格，並計畫推出一個廣告版方案，寄望可增加營收。

但在優於預期的串流媒體數字之外，迪士尼的獲利和營收都低於華爾街預期。該公司的公園和媒體部門也未達預期。

該公司7月至9月當季調整後每股獲利30分，低於Refinitiv對分析師調查預期的55分；營收為201.5億元，低於預期的212.4億元。

截至第4財季底，Hulu擁有4720萬訂戶，而ESPN+擁有2430萬訂戶。Hulu、ESPN+和Disney+合計擁有超過2.35億串流媒體訂閱用戶。根據最新統計，長期以來一直是串流媒體領域的領導者Netflix擁有2.23億用戶；迪士尼已取代Netflix成為串流霸主。

查佩克在財報聲明中表示，迪士尼在其公園、體驗和產品部門的業績創新高紀錄。該部門包括公司的主題公園、度假村、郵輪和商品業務，本季營收成長超過34%至74億元。

該部門的獲利成長超過66%達到15億元，原因是其國內和國際主題公園的支出增加，以及消費者預訂了新遊輪Disney Wish的航程。然而，公園部門的獲利低於預期，僅有8.15億元，低於StreetAccount預期的9.19億元。

該公司將較低的數字歸咎於成本膨脹、更高的營運成本和新客戶產品的成本。但這部分被主題公園引入Genie+和Lightning Lane帶來的更高門票收入所抵消。