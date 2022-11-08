蘋果預警手機生產 反是利多

如果說蘋果針對iPhone生產發布預警有什麼正面意義，就是對經濟衰退的擔憂並沒有阻止人們寧可等待數周購買1000元以上的新機型。摩根大通分析師查特吉指出，「供應鏈挑戰在過去幾年中屢見不鮮，但少有證據能證明設備運輸延遲其跨季銷售有任何影響。 」

歐盟 要Airbnb分享平台數據

歐盟執委會要求Airbnb和其他短期房屋租賃公司必須分享訂房數據，以更輕鬆監管。巴黎、威尼斯和巴塞隆納等熱門旅遊目的地指責Airbnb驅逐低收入居民而加劇住房短缺。歐盟正努力解決監管Airbnb及其競爭對手的不同國家法律間彼此牴觸問題，同時試圖平衡城鄉利益。

Sweetgreen 8年來首推甜點

Sweetgreen推出其2014年以來的第一款甜點Rice Krispies Treats，從7日開始在全美銷售，售價2.95元。這款包裝甜品是由有機糙米、藜麥、小米和蜜棗焦糖製成。有190卡路里熱量和6克糖。這家沙拉連鎖店之前唯一銷售過的甜點是冷凍優格Sweetflow，8年前停售。

Palantir營收將受惠政府合約

數據分析軟體提供商Palantir Technologies Inc預測，由於美國政府合約的續約和擴大，第4季營收將優於預期。該公司還表示，在第3季完成的價值13億元合約中，約有10億元來自美國政府，其總客戶數量增加66%。然而獲利略低於華爾街預期，部分原因是對特殊目的收購公司(SPAC)的投資。

光學雷達雙雄以換股方式合併

雷射光學雷達公司Ouster Inc和Velodyne Lidar Inc已同意進行換股合併，以加快整合尋求自駕車 技術的獲利能力。兩家公司在精密感應器方面一直是競爭對手，這些感應器讓自駕車能夠看到周圍的世界。由於大規模自駕車部署的時間表已經延後，兩家公司都遭受沉重打擊。

大摩估Fed明年12月開始降息

摩根史坦利分析師預計Fed最快將於明年12月開始降息，並於2024年結束縮表。分析師指出：「如果經濟陷入衰退，Fed可能考慮大幅降息100個基點以上。同樣，如果債市出現類似2020年3月或最近的失能情況(dysfunctional)，預計量化緊縮可能提前結束，至少會暫時停止。」