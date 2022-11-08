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若共和黨勝選 看漲情緒高昂

財經新聞組／綜合報導

8日就是期中選舉投票日 ，共和黨拿下兩院主導權的呼聲越來越高，也同步推升了美股的多頭觀點。

從歷史紀錄來看，自期中選舉後的第4季到次年3月，一直是美國總統4年任期中美股表現最強勁的時期。

即使利率尚未見頂、經濟衰退風險加劇、通膨創40年來新高、對企業未來獲利的擔憂，這次美股走勢或許會與以往相反，但這並不妨礙已處於低點的美股迫切看漲的情緒。

瑞銀引用1950年以來18次期中選舉的統計指出，史坦普500指數從期中選舉當年的8月到次年的3月平均漲幅為14.5%，中位數為16.4%；美股在期中選舉年度的反彈強度比其他年份強的多。

根據最新民調顯示，民主黨可能會失去對參眾兩院的控制。Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示美股可會得到進一步提振，「政府分裂是件好事，因為什麼事都做不成，未來兩年也不會再有不確定性。當企業了解競爭環境時，就能安心運作；如果共和黨在民主黨出任總統期間控制國會，那將給企業帶來一些確定性。」

根據Optiver的統計數據顯示，如果共和黨勝選，史指指數將上漲0.7%；如果民主黨保住國會，史指將下跌3.3%。

然而，今年的美股前景因Fed升息而捉摸不定；10日即將公布的10月CPI數據又將成為Fed 12月升息幅度的重要指標。

對此，SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示，這次期中選舉可能無法維持以往的上漲行情，因為市場還沒有完全消化需要維持更高利率更久的事實。

他強調，「經濟衰退幾乎無法避免，所以Fed很可能在2023年暫停升息，因為它們需要看到已採取的措施對經濟有何影響。但暫停升息並不意味著暫停後就會調低利率。他們可能會暫停升息，然後再次升息，因通膨仍居高不下。」（財經新聞組）

美股 期中選舉 升息

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