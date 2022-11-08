我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

銷售急劇下降 屋主資產大幅縮水

財經新聞組／綜合報導

疫情前兩年，房價的歷史性漲幅讓屋主擁有創紀錄的新屋淨值。

然而，根據房貸軟體和分析公司Black Knight的數據，自5月以來，其中約1.5兆元已經消失，借款人平均損失3萬元。

自疫情推升房價上漲45%之後，去年5月，屋主資產總額達到11.5兆元的峰值。

至9月底時房價格仍上漲41%，在疫情前購屋的房貸借款人總共比疫情前多出5兆元。這意味著與2020年2月相比，每名借款人的身價增加了9.2萬元。

Black Knight的數據和分析總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)指出：「雖然可能還會出現進一步的下降，但屋主身價仍然普遍強勁。」

但隨著春季房貸利率上升，房價開始走弱，許多人買不起房。自今年年初以來，平均房屋的每月還款額增加近1000元。

包括拉斯維加斯、邁阿密、洛杉磯、鳳凰城、坦帕和聖地牙哥在內的10%主要市場，屋主必須花費2倍於長期平均家庭收入中位數的金額來支付每月還款金額。

這就是為什麼房屋銷售自5月開始急劇下降、而房價也跟進走低的原因。

9月房價連續第三個月走跌，但跌幅沒有7月和8月那麼大。雖然由於季節性放緩，房價通常會從夏季下降到秋季，但2022年的跌幅比以往要大得多。

自6月底至今，房價已下跌2.6%，這是自2018年底以來首度連降3個月，也是2009年初金融危機以來最大跌幅。自7月以來，房價中值下跌了1萬1560元。然而，房價仍較2021年9月高出10.7%。

房貸債務超過房屋價值的借款人比例仍然很低，僅有0.85%。但數字開始上升。

目前，不到50萬名借款人的淨值低於房貸總額，但這仍是5月的2倍。過去一年內購屋者最有可能被波及，因為他們是在市場高峰期購買的。

房價 疫情 洛杉磯

上一則

推特人事一團亂 誤裁員工又復職

下一則

若共和黨勝選 看漲情緒高昂

延伸閱讀

全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜

全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜
房價與房租齊漲 年輕人盛行「分租共居」

房價與房租齊漲 年輕人盛行「分租共居」
場邊人語／逆轉烏鴉 海盜驚訝

場邊人語／逆轉烏鴉 海盜驚訝
個人通膨率 因居住地區消費模式變數有異

個人通膨率 因居住地區消費模式變數有異

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？