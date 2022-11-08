銷售急劇下降 屋主資產大幅縮水

在疫情 前兩年，房價 的歷史性漲幅讓屋主擁有創紀錄的新屋淨值。

然而，根據房貸軟體和分析公司Black Knight的數據，自5月以來，其中約1.5兆元已經消失，借款人平均損失3萬元。

自疫情推升房價上漲45%之後，去年5月，屋主資產總額達到11.5兆元的峰值。

至9月底時房價格仍上漲41%，在疫情前購屋的房貸借款人總共比疫情前多出5兆元。這意味著與2020年2月相比，每名借款人的身價增加了9.2萬元。

Black Knight的數據和分析總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)指出：「雖然可能還會出現進一步的下降，但屋主身價仍然普遍強勁。」

但隨著春季房貸利率上升，房價開始走弱，許多人買不起房。自今年年初以來，平均房屋的每月還款額增加近1000元。

包括拉斯維加斯、邁阿密、洛杉磯 、鳳凰城、坦帕和聖地牙哥在內的10%主要市場，屋主必須花費2倍於長期平均家庭收入中位數的金額來支付每月還款金額。

這就是為什麼房屋銷售自5月開始急劇下降、而房價也跟進走低的原因。

9月房價連續第三個月走跌，但跌幅沒有7月和8月那麼大。雖然由於季節性放緩，房價通常會從夏季下降到秋季，但2022年的跌幅比以往要大得多。

自6月底至今，房價已下跌2.6%，這是自2018年底以來首度連降3個月，也是2009年初金融危機以來最大跌幅。自7月以來，房價中值下跌了1萬1560元。然而，房價仍較2021年9月高出10.7%。

房貸債務超過房屋價值的借款人比例仍然很低，僅有0.85%。但數字開始上升。

目前，不到50萬名借款人的淨值低於房貸總額，但這仍是5月的2倍。過去一年內購屋者最有可能被波及，因為他們是在市場高峰期購買的。