期中選舉+CPI 3大股指2連漲

美股7日上漲，因為投資 人期待接下來幾天國會期中選舉 和關鍵通膨數據即將公佈，並且對蘋果的供應警告不以為然。

道瓊工業平均指數 上漲423.78點或1.31%至3萬2827點。史坦普500指數上漲36.25點或0.96%至3806.8點。那斯達克綜合指數上漲89.27點或0.85%至1萬564.52點。盤中漲跌互見。所有三大主要平均股指均連續第二天上漲。

蘋果上漲0.39%，即使前一交易日下跌超過1%；這家科技公司6日表示，由於中國疫情限制，iPhone產量已暫時減少。與此同時，在發布令人失望的上季業績後，Palantir下跌11.48%。Carvana下跌 15.83%。

臉書母公司Meta上漲6.53%，《華爾街日報》報導指稱該公司最快可能在9日開始裁員。

8日的期中選舉將決定哪一黨將控制國會，並影響未來支出的方向。民主黨目前控制眾議院，並在參議院擁有多數席位。

在經濟方面，投資人預計10日的消費者物價指數(CPI)報告將進一步了解Fed需要升息多高才能降低通膨。

零售交易領漲道指，Walgreens Boots Alliance上漲4.1%，因消息指該公司將斥資35億元支持VillageMD收購緊急護理提供商Summit Health。家得寶和沃爾瑪也上漲。