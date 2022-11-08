我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

推特營收大減 增債務困境

財經新聞組／綜合報導
馬斯克很就要面臨推特的債務深坑。（路透）
馬斯克很就要面臨推特的債務深坑。（路透）

信貸專家表示，馬斯克(Elon Musk)宣稱他接掌推特以來營收「大幅」下降，凸顯出這家社交媒體公司在背負130億元債務後的財務狀況岌岌可危。

馬斯克4日推文表示，推特每天損失超過400萬元，主要是因為在他接手後廣告商開始逃離。他指責人權組織向廣告商施壓，但許多廣告業界人士反而指他散播陰謀論的推文才是真正主因。

然而，即使在出現這種變化之前，這家位於舊金山的社交媒體公司的財務就已不太樂觀。

根據監管文件的融資條款，推特未來12個月內將面臨總計近12億元的利息有待支付。

根據推特在被私有化之前披露的財務資料，這筆款項超過推特6月底的現金流量11億元。

目前尚不清楚推特在被收購前的52.9億元債務中有多少是再融資或原有，也不清楚推特截至6月底持有的27億元約當現金中在私有化後還有多少。

債務投資人和分析師表示，馬斯克需要確保能夠支付債務，否則將需要注入現金。

標普全球分析師發表信用研究報告寫道：「除非馬斯克注資比預期更多，或者顯著提高獲利能力，否則推特的槓桿率可能會飆升至兩位數。」它們給予該公司「垃圾」級的B-評級。

馬斯克和他的聯合投資人共同為收購推特拿出超過300億元的自有資金。如果推特需要進行債務重組，這筆錢將面臨風險。

馬斯克已經開始大幅削減成本，解雇推特7400名員工中的半數。總體而言，他正在努力設法每年節省高達10億元的基礎設施成本，包括伺服器和雲端服務。推特2021年的總成本和支出為56億元。

馬斯克還想出一項全新訂閱服務方案，包括驗證推特用戶的真實性，每月收費8元。信用分析師表示，如果他能夠在不逼走用戶的前提下產生足夠的收入來讓推特的獲利多元化，那將是一個福音。

推特 馬斯克 分析師

上一則

中國外匯存底10月終止連二跌 較9月意外增235億美元

下一則

IMF總裁示警 通膨將逼近高峰

延伸閱讀

特斯拉每輛車淨利是豐田的8倍 股價卻摔至17個月低點

特斯拉每輛車淨利是豐田的8倍 股價卻摔至17個月低點
期中選舉在即 馬斯克呼籲選民票投共和黨

期中選舉在即 馬斯克呼籲選民票投共和黨
沒付8元？普亭官方推特帳號「藍勾勾」被移除

沒付8元？普亭官方推特帳號「藍勾勾」被移除
不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？