推特營收大減 增債務困境

馬斯克很就要面臨推特的債務深坑。（路透）

信貸專家表示，馬斯克 (Elon Musk)宣稱他接掌推特 以來營收「大幅」下降，凸顯出這家社交媒體公司在背負130億元債務後的財務狀況岌岌可危。

馬斯克4日推文表示，推特每天損失超過400萬元，主要是因為在他接手後廣告商開始逃離。他指責人權組織向廣告商施壓，但許多廣告業界人士反而指他散播陰謀論的推文才是真正主因。

然而，即使在出現這種變化之前，這家位於舊金山的社交媒體公司的財務就已不太樂觀。

根據監管文件的融資條款，推特未來12個月內將面臨總計近12億元的利息有待支付。

根據推特在被私有化之前披露的財務資料，這筆款項超過推特6月底的現金流量11億元。

目前尚不清楚推特在被收購前的52.9億元債務中有多少是再融資或原有，也不清楚推特截至6月底持有的27億元約當現金中在私有化後還有多少。

債務投資人和分析師 表示，馬斯克需要確保能夠支付債務，否則將需要注入現金。

標普全球分析師發表信用研究報告寫道：「除非馬斯克注資比預期更多，或者顯著提高獲利能力，否則推特的槓桿率可能會飆升至兩位數。」它們給予該公司「垃圾」級的B-評級。

馬斯克和他的聯合投資人共同為收購推特拿出超過300億元的自有資金。如果推特需要進行債務重組，這筆錢將面臨風險。

馬斯克已經開始大幅削減成本，解雇推特7400名員工中的半數。總體而言，他正在努力設法每年節省高達10億元的基礎設施成本，包括伺服器和雲端服務。推特2021年的總成本和支出為56億元。

馬斯克還想出一項全新訂閱服務方案，包括驗證推特用戶的真實性，每月收費8元。信用分析師表示，如果他能夠在不逼走用戶的前提下產生足夠的收入來讓推特的獲利多元化，那將是一個福音。