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Meta傳大舉裁員 18年首見

編譯林奇賢／綜合報導
臉書母公司Meta傳出本周將展開大規模裁員，是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（歐新社）
臉書母公司Meta傳出本周將展開大規模裁員，是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（歐新社）

知情人士透露，臉書母公司Meta計劃裁員，最快本周宣布，且可能會是臉書創立18年來首次大規模裁員，同時也是近期科技業這波裁員潮中解僱人數最多的公司，與新冠疫情期間快速擴張的情況成強烈對比。但也因為此措施有望大幅削減成本，Meta股價7日早盤在紐約上漲約3%。

華爾街日報報導，知情人士說，Meta這波將裁汰數千名員工，正式計畫預料最快9日宣布。截至9月底，Meta員工總數為8.7萬人。公司主管已告知員工取消本周非必要旅行。

這項裁員計畫將是Meta創立18年來首次大規模裁員，雖然比率低於推特的五成，但就人數而言，在科技業緊縮開支的這一年來，在大型科技公司中，丟掉飯碗的Meta員工可能會是最多。

Meta執行長祖克柏在10月26日的財報會議中曾說，Meta將「把投資集中在少數優先順位較高的成長領域」，「這意味著一些團隊將大幅成長，但大多數團隊規模明年將維持不變，甚至可能萎縮。總體而言，我們預計到2023年底時的規模，若非與我們當前差不多，就是稍微小一點」。

面對短影音平台TikTok的激烈競爭，Meta核心的社群媒體業務在許多層面的成長已陷入停滯，而蘋果實施的隱私新規，又削弱了社群媒體投放定位廣告的能力。與此同時，Meta的支出急劇上升，導致其最新一季的自由現金流銳減98%。

裁員 社群媒體 臉書

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