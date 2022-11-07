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波克夏Q3營業利益 躍增20%

編譯湯淑君／綜合報導
巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第3季營業利益躍增20%。（美聯社）
巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第3季營業利益躍增20%。（美聯社）

由「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司第3季營業利益躍增20%，顯示旗下事業在衰退疑慮升高之際仍展現韌性，製造、服務和零售事業成長抵銷保險承保損失。巴菲特同時加碼買回庫藏股，整體現金水位微升。

波克夏5日公布，第3季營業利益77.61億美元，比去年同期成長20％，得力於一些事業表現優異，以及外幣匯兌收益。

不過，保險承保的營業損失年增23%至9.62億美元，其中車險部門Geico稅前虧損7.59億美元，幾乎是去年同期的三倍，反映通膨和高車價因素。

上季波克夏淨虧損26.9億美元，或A股每股虧損1,832美元，不如一年前的淨利103.4億美元或每股盈餘6,882美元，主因是持股價值隨股市下跌而縮水。第3季投資帳面損失101億美元，2022年迄今累計投資損失達到639億美元。

巴菲特再次提醒投資人，「任一季的投資利得或損失，通常毫無意義」，且可能誤導不了解會計規則的投資人。

他建議聚焦營業利益，因為不把單季股票投資組合價值變動計入，不受股票帳面價值波動誤導，更能呈現財務穩健度。

截至9月底止，波克夏持有將近1090億美元的現金與約當現金，略高於6月底的1,054億美元，顯示波克夏在股市因經濟烏雲罩頂而下沉之際按兵不動，等待進場時機。

波克夏上季花10.5億美元買回自家股票，1至9月買回總額達52.5億美元。買回庫藏股步調與第2季的10億美元差不多，但比第1季的32億美元減緩。

巴菲特第3季持續加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，持股比重增至20.8%。主管當局8月批准波克夏最多可提高到50%，引發市場揣測未來可能把這家休士頓石油公司整個買下。

波克夏A股第3季小跌0.6%，年初迄今跌幅約4%，優於大盤。今年來，美股史坦普500指數重挫逾20%。

波克夏Q3財報重點。(資料來源：綜合報導)
波克夏Q3財報重點。(資料來源：綜合報導)

波克夏 投資 股票

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