推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

隨著馬斯克 完成440億美元的推特 收購案，推特在上周五裁員 約半數員工，不過，該公司現在又聯絡數十名被裁員的員工，請他們回來上班。另一方面，推特共同創辦人、前執行長多西（Jack Dorsey）則是表達歉意，表示他後悔讓公司膨脹太快。

知悉相關行動的兩名人士透露，一些被請求復職的員工是被「誤裁」，另一些是被裁員後，管理層才發覺他們的工作與經歷對於馬斯克未來打算建立的新功能可能是必要的。

推特上周透過電子郵件裁員近3,700人，因應馬斯克的入主而削減成本。許多員工是突然間發現自己無法使用公司的內部系統，像是電郵與通訊軟體Slack，才驚覺自己已丟了工作。現在又傳出推特請求一些被裁員的員工復職，顯示出裁員的過程非常匆忙與混亂。

推特發言人未回應彭博資訊提出的置評請求。

馬斯克上周五推文說：「關於推特縮減人力，不幸地，當該公司一天虧損超過400萬美元時，別無選擇。」「遭裁撤的每個人都獲得三個月的資遣費，比法定高出50%。」

消息人士說，推特還有接近3,700名員工留下來。馬斯克正推動這些剩餘員工迅速打造新功能，一些員工為了趕在新期限前完成目標，都在辦公室過夜。

另一方面，隨著馬斯克執行大裁員，前執行長多西表示他後悔讓推特成長太快。

多西5日推文說表示：「在推特的夥伴們從過去到現在都是強大且有韌性的。無論在多麼艱困的時刻，他們將永遠能找到生路。我明白許多人惱怒我。我對於為何處在這種情況下的每個人負有責任：我讓公司規模成長太快。我為此道歉。」

多西表示：「我感謝且愛著曾經在推特工作過的每個人。我不期望在這一刻…或是永遠，會是彼此相互的，而我明白。💙」

由於多西把1,800萬推特股票轉入馬斯克的控股公司X Holdings I旗下，因此多西依然是推特的間接股東。