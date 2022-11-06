我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

編譯葉亭均／綜合外電
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

隨著馬斯克完成440億美元的推特收購案，推特在上周五裁員約半數員工，不過，該公司現在又聯絡數十名被裁員的員工，請他們回來上班。另一方面，推特共同創辦人、前執行長多西（Jack Dorsey）則是表達歉意，表示他後悔讓公司膨脹太快。

知悉相關行動的兩名人士透露，一些被請求復職的員工是被「誤裁」，另一些是被裁員後，管理層才發覺他們的工作與經歷對於馬斯克未來打算建立的新功能可能是必要的。

推特上周透過電子郵件裁員近3,700人，因應馬斯克的入主而削減成本。許多員工是突然間發現自己無法使用公司的內部系統，像是電郵與通訊軟體Slack，才驚覺自己已丟了工作。現在又傳出推特請求一些被裁員的員工復職，顯示出裁員的過程非常匆忙與混亂。

推特發言人未回應彭博資訊提出的置評請求。

馬斯克上周五推文說：「關於推特縮減人力，不幸地，當該公司一天虧損超過400萬美元時，別無選擇。」「遭裁撤的每個人都獲得三個月的資遣費，比法定高出50%。」

消息人士說，推特還有接近3,700名員工留下來。馬斯克正推動這些剩餘員工迅速打造新功能，一些員工為了趕在新期限前完成目標，都在辦公室過夜。

另一方面，隨著馬斯克執行大裁員，前執行長多西表示他後悔讓推特成長太快。

多西5日推文說表示：「在推特的夥伴們從過去到現在都是強大且有韌性的。無論在多麼艱困的時刻，他們將永遠能找到生路。我明白許多人惱怒我。我對於為何處在這種情況下的每個人負有責任：我讓公司規模成長太快。我為此道歉。」

多西表示：「我感謝且愛著曾經在推特工作過的每個人。我不期望在這一刻…或是永遠，會是彼此相互的，而我明白。💙」

由於多西把1,800萬推特股票轉入馬斯克的控股公司X Holdings I旗下，因此多西依然是推特的間接股東。

推特 馬斯克 裁員

上一則

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

下一則

蘋果以中國封控影響為由 調降新款iPhone出貨量

延伸閱讀

馬斯克變推特「仲裁者」 拜登：買了一個散播謊言的社群媒體

馬斯克變推特「仲裁者」 拜登：買了一個散播謊言的社群媒體
推特舊金山裁784人 員工發起訴訟

推特舊金山裁784人 員工發起訴訟
德州人語／美國打工人 愈來愈懶？

德州人語／美國打工人 愈來愈懶？
馬斯克接手推特後大裁員 聯合國專員籲尊重人權

馬斯克接手推特後大裁員 聯合國專員籲尊重人權

熱門新聞

世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04
聯準會將公布利率決策。（路透）

Fed這次會升2或3碼？鴿或鷹調？美股走勢6套劇本推演

2022-10-31 21:51

超人氣

更多 >
台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸