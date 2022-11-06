美股投資人嚴懲財報不如預估的上市公司

美國今年第3季業績不如預期的上市公司，股價大幅下跌。 （美聯社）

美國今年第3季業績不如預期的上市公司，股價 受到懲罰之重為本世紀以來之最，顯示市場對大企業獲利展望高度悲觀。

據美國銀行（BofA）數據顯示，史坦普500大企業第3季營收 及獲利不如預估者，公布次日股價表現平均比大盤遜色達6.7%，遠比以往平均水準-2.4%悽慘得多。

德意志銀行美股專家薩提表示，企業獲利未達目標往往使股價表現不佳，但這也顯示股價跌得還不夠低。美銀專家柯旺強調，財報季開始以來，大企業每股盈餘預估已被下修7%，幅度遠大於4%的正常下修水準。

大型科技公司的財報尤其偏弱，且多家巨擘的獲利展望都相當悲觀，擔憂經濟滑坡，通膨急升，及利率持續上升。財報季開始3周以來，蘋果、微軟、字母、亞馬遜與Meta總市值已經蒸發7,700億美元。

美銀表示，過去兩年來投資人開始把科技股視為新的防禦型股，但第3季財報顯示這些成長股並不能倖免於獲利急降的厄運。

反過來看，高盛 及美營獲利優於預估，股價表現超優，而網飛業績公布後股價更大漲13%。不過業績超優股的平均表現僅比大盤好1.3%，顯示得到的獎勵要比失望股所受到的懲罰小得多，

據FactSet機構的數據，截至目前已公布第3季業績的大企業，以及尚未公布者的預估額來看，平均EPS比去年同期上升2.1%，是兩年來最低的成長率。