Fed何時轉鴿？車市先透露風向

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前表明，為了戰勝通膨，利率將升到更高水準並在高檔維持得更久，粉碎市場對Fed貨幣政策短期內從「鷹」轉「鴿」的希望。那麼，到底Fed政策立場何時才會轉向，是否有跡可循呢？

財經網站MarketWatch報導，車市可能是Fed轉「鴿」的領先指標。Fed一連串升息 已使美國房市榮景急踩煞車，30年期房貸固定利率本周升到將近7%，比一年前的大約3.1%高出一倍有餘。不過，目前為止，借貸成本上揚似乎對美國人旺盛的汽車 買氣影響不大。汽車是高單價產品，美國人通常都貸款買車。

紐約聯邦準備銀行的資料顯示，美國家庭在新冠肺炎疫情期間支出不輟，以致如今車貸市場達到1.5兆美元。

汽車價格比價App「CoPilot」創辦人暨執行長萊恩萊恩接受MarketWatch訪問時說：「我認為，二手車市場強得出乎眾人意料。對經銷商來說，車價正在下滑，但對消費者來說卻不是如此。」

截至10月中為止，Manheim二手車價格指數比去年同期跌10.4%，令人揣測Fed迅速升息也許已抑制消費者需求。

問題是，該指數追蹤的是汽車經銷商在拍賣場支付的價格；若檢視的是平均零售價格，根據CoPilot追蹤全國各地汽車經銷商每日銷售和訂價的資料，則指向車價只比3月時躍上顛峰的33,505美元小降3.7%而已。

萊恩說：「價格降幅只夠抵銷利率升幅。」

他舉例說，3月時一般二手車貸款須月繳546美元，到10月也只提高到564美元，反映車子價格下跌和借貸成本升高。

萊恩表示，以實質（扣除通膨）價格計算，車價「幾乎沒有降下來，銷售不減反增，那正是讓Fed害怕的原因」。

警覺到通膨不只是「暫時」問題後，Fed自今年3月起火速展開一連串升息，至本月聯邦資金利率目標區間已升到3.75%-4%，是15年來最高。

汽車貸款通常為期六年以上，而且參照的是美國公債殖利率 ，而不是Fed的短期政策利率，這意味Fed升息對車貸市場的影響是間接性的。美國10年期公債殖利率4日升到4.164%，比去年12月觸及的1.34%低點大幅上揚，家庭和企業的借貸成本隨之升高。

然而，消費者需求旺盛使美國物價仍居高不下，儘管疫情期間供應鏈瓶頸造成的缺貨情況已經改善。

根據Automotive News，豐田汽車10月新車銷售比去年同期躍增28%，美國速霸陸年增32%；但同月福特汽車銷售滑落10%，本田汽車銷售減少15%。專業汽車網站Edmunds上月預測，美國第3季新車銷售可能比去年同期萎縮0.9%。