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費半勁揚帶動台積電ADR上漲 下周表現且聽美CPI分解

編譯劉忠勇／綜合外電
費城半導體指數周五漲勢凌厲，Microchip和Skyworks財報優於預期的激勵下，收盤勁揚4.6%。 台積電ADR也大漲3.7%。（歐新社）
費城半導體指數周五漲勢凌厲，Microchip和Skyworks財報優於預期的激勵下，收盤勁揚4.6%。 台積電ADR也大漲3.7%。（歐新社）

美國股市周五上漲，止住一連四個交易日的頹勢，投資人消化就業報告之餘，也評估聯準會（Fed）多位官員就升息走向的最新看法。市場如今目光轉向下周公布的通膨數據，希望籍此尋找Fed可能減緩升息步調的線索。

美股三大指數早盤一度大漲多達2%，隨後又拉回平盤甚至轉跌，臨收盤兩小時又急拉作收。道瓊工業指數收漲401.97點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.4%和1.3%。不過，一周下來，道瓊工業指數跌1.4%，終結四周連漲之勢，史坦普500指數跌3.3%，那斯達克跌5.6%，則是自1月以來最糟糕的一周。

費城半導體指數周五漲勢更為凌厲，Microchip和Skyworks財報優於預期的激勵下，收盤勁揚4.6%。 台積電ADR也大漲3.7%。總結一周，費半跌1.5%，台積電ADR漲0.8%，扳回連三周頹勢。

周五公布的非農數據顯示，美國10月失業率小幅升至3.7%，可見勞動市場終於出現鬆動疲態，但數據也顯示平均時薪和新增就業仍高於預期，也說明勞動市場依然緊俏。

Fed多位官員呼應Fed主席鮑爾談到未來可能減低升息步調的說法，但也認為有必要持續升息更久且可能高於9月開會所預測的4.6%之上。不過，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯接受路透訪問時表示，即使是一年以後的事，Fed還是可以「思考」停止升息之事。此話一出，美股午後轉為反彈。

聯邦基金利率期貨市場定價顯示，投資人認為12月升息2碼（0.5個百分點），明年利率最終升到5.1%左右。美國10年期公債殖利率周五從周四的4.123%升至4.157%。

Nationwide投資研究主管海克特（Mark Hackett）表示， 「本周盤勢提醒大家，今年整年出現劇烈波動和情緒化的交易，可能還會持續下去，築底的過程很少是清晰的，而即使由多頭掌控了局面，市場仍難免出現零星弱點」。

CNBC主持人名嘴克雷默（Jim Cramer）建議投資人可伺機逢低買進，「當股市呈現超賣之際，就是需要出擊之時」。

美股下周將面臨兩件可能左右盤勢的大事：一是周二的期中選舉，一是周四公布的10月消費者物價指數（CPI）。

民調顯示共和黨領先，分析師認為可能形成兩黨分掌府院的的局面，但如果民主黨意外保住國會多數，可能引發財政擴大支出和通膨的顧慮。不過，從二戰後的走勢來看，由於選舉結果排除市場變數，美股在19次期中選舉過後一年全都上漲。

美國9月核心消費者物價指數（CPI）年增率超出預期創下40年高點6.6%後，市場如今密切關注下周四公布的最新通膨數據，市場預估10月核心CPI為6.5%，整體通膨由8.2%降為7.9%。

指數 升息 投資

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