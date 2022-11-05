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特斯拉加州市占 降至四年低點

編譯洪啟原／綜合報導

路透統計顯示，在加州電動車市場呼風喚雨的特斯拉（Tesla），今年頭九個月市占率再度下滑，且降至四年來最低。其他正努力追趕特斯拉的電動車製造商，顯然已有所斬獲。

路透報導，加州能源委員會表示，特斯拉（Tesla）占加州今年1-9月新車註冊數比重為73%，是2018年來最低，一路從2020年的79%和去年的75%持續下滑。據統計，特斯拉去年在加州的銷售占其全球銷量15%。

加州是全美最多零排放車輛的州，這類車占加州今年頭九個月新車銷售達18%，其中包括燃料電池車和插電式混合動力車。

特斯拉在加州新車銷量高於去年同期，但現代汽車等對手正全力銷售新型電動車，給消費者更多選擇。

加州汽車顧問公司AutoPacific的調查顯示，特斯拉仍擁有最高品牌知名度，多達53%潛在消費者今年考慮入手特斯拉，但該比率也較去年的58%有所下滑。

AutoPacific總裁艾德金說：「特斯拉在加州市場的占有率已臻飽和。」他期待其他電動車廠瓜分特斯拉的市占率，同時也期盼特斯拉的銷售持續擴大。

特斯拉執行長馬斯克近來忙於推特收購案，加上又親近偏保守的共和黨人士，引發市場擔憂，尤其加州是較支持自由派的州。

特斯拉 加州 電動車

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