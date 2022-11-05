美債殖利率倒掛 程度40年最高

美國部分公債殖利率 曲線倒掛程度為40年來之最，在3日觸及1980年代初以來僅見水準，當時聯準會（Fed）也為了打通膨而使勁縮緊貨幣政策。

彭博資訊報導，3日盤中，美國2年期公債殖利率比10年期殖利率高出多達58.6個基點。除8月10日兩者利差也短暫超過58個基點外，上回兩者殖利率曲線倒掛程度如此之大，是在40年前Fed主席伏克爾（Paul Volcker）任內，那時伏克爾也藉一連串大幅升息 抑制通膨。

華爾街 日報報導，2年期美債殖利率3日收在4.699%，是2007年來新高，10年期收在4.123%，接近2008年來最高，兩者的利差達57.6個基點，創1982年來最大。

TD Securities全球利率策略團隊在報告中寫道：「我們認為，曲線還會繼續倒掛，因為Fed可能持續提高利率，並且容忍經濟減緩。這一輪升息路徑比預期猛，會造成不幸的後果。如果實際緊縮幅度如我們所料，也許將導致經濟在2023下半年陷入衰退。」

今年來美國公債殖利率升勢不輟，對Fed政策敏感的2年期美債殖利率更是一馬當先。Fed主席鮑爾2日表明，利率終將升得比預期高、維持在高檔更久，引發新一波賣壓，導致公債價格下跌、殖利率竄升。