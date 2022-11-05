萬聖節銷售佳 好時調升財測

好時公司(Hershey Co)調升全年淨銷售額和獲利預測，顯示雖然銷售價格上揚，但萬聖節糖果需求強勁，且預計可能會持續到假日季。萬聖節是好時一年中最繁忙的時間，約占其年收入的10%，由於零售商提前下單以備存Twizzlers、Jolly Ranchers和Kit Kat餅乾，因此有利10月假期前的幾個月的銷售。

輝瑞更新版疫苗測試效果佳

美國製藥商輝瑞公司及其德國合作夥伴BioNTech SE表示，針對BA.4/5次變體的Omicron加強劑在接種一個月後，人體產生比原始疫苗注射更強的抗體反應。根據大約36名55歲以上受測者的數據顯示，加強劑導致一個月後針對BA.4/5變種病毒的中和抗體水平增加近4倍。

Paypal調降財測 看壞假日季

支付處理商PayPal Holdings調降全年營收 預期，並警告隨著消費者減少可自由支配支出，今年假日季業績將黯淡。PayPal表示，中低收入家庭已經開始削減可自由支配的支出，因為必須面對食品、能源和汽油價格上漲的問題。該公司將調整後營收成長預期從之前的11%調降至10%。

馬斯克買推特 特斯拉跌35%

自從特斯拉CEO馬斯克宣布收購社交網絡推特以來，這家電動車製造商的股價 已下跌超過35%，即使大盤反彈，4日收盤也下跌3.6%。馬斯克於2022年4月25日首次宣布同意收購推特。特斯拉股價當天收於332.67元，4日收於207.47元，這是他擁有推特的第一周。

用戶成長慢 DraftKings暴跌

DraftKings Inc.股價暴跌27.82%，因為這家體育博彩公司第3季用戶成長趨緩。該公司第3季每月付費客戶數量增至160 萬，低於分析師預測的200萬。與去年同期相比，客戶成長率為22%，低於第2季的30%和第1季的29%。

Carvana暴跌39% 歷來最糟

Carvana股價4日暴跌38.95%收於每股8.76元，創史上最糟單日走勢，略高於2017年5月以來最差的8.72元收盤價。因該公司未能達到華爾街對第3季的營收和獲利預期，這家線上二手車零售商的股價今年來暴跌96%。2021年8月10日盤中最高曾達每股376.83元。