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美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

資金流向現金 疫情以來最快

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師表示，由於Fed仍堅定地力守鷹派立場，投資人正以新冠疫情以來最快的速度逃往安全的現金部位。

美銀引用EPFR Global的數據指出，截至11月2日當周，現金部位的資金流入達621億元；自第4季以來吸引了1940億元資金流入，是2020年第2季疫情爆發擾亂市場以來的最快流入速度。

以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美商銀策略師預計，由於通膨居高不下且失業率處於低水平，Fed短期內不會調整其政策。

策略師表示，Fed只有在經濟衰退和發生信貸事件才會結束緊縮政策，而這將推動新一輪牛市的開始。

EPFR Global的數據顯示，截至11月2日當周，全球股票型基金流入63億元，債券型基金則有近40億元的資金流出。

美商銀策略師表示，受衰退衝擊影響，美股可能在明年春季見底。他們表示，在通膨、利率和美元見頂之後，投資人應該賣出美元，買入30年期美債、高收益債券、新興市場資產和小型股。

美銀常用的牛熊指標連續第7周保持在「極度看跌」水平，為2008-2009年全球金融危機以來持續最久的一次。美銀牛熊指標是分析師常用來觀察股市情緒的代表性指標，採用0-10的數字代表市場當前的氣氛。數字越小，代表市場情緒過度悲觀，股市可能超跌，投資人應該逢低佈局；數字越大，代表市場極度樂觀，股市可能超漲，投資人應觀望或獲利了結。

此外，11月8日的期中選舉將決定國會參眾兩院的控制權。以目前拜登總統的低支持率、高反對率，以及高通膨、經濟疲軟、移民問題等困境，民主黨可能會失去對參眾兩院。

對此，哈奈特表示，如果共和黨在期中選舉獲勝，這意味著貨幣政策收緊、殖利率曲線將進一步倒掛；而如果民主黨勝選，財政政策的放鬆將讓殖利率曲線趨陡。

殖利率 投資 期中選舉

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