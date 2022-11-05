道指漲逾400點 但中止4周連升

美股上漲，但全周收低，因為投資 人對最新就業 數據對未來Fed升息的意義得出相互矛盾的結論。

道瓊工業平均指數 上漲401.97點或1.26%至3萬2403.22點。史坦普500指數上漲50.66點或1.36%至3770.55點。那斯達克綜合指數上漲132.31點或1.28%至1萬475.25點。

本周所有主要股指均以下跌結束。道指下跌1.4%，結束連4周的上漲。史指和那指分別下跌3.35%和5.65%，也打破連2周的漲勢。

4日公布的10月非農就業報告讓投資人產生分歧，引發一些擔憂，即勞動市場新增26.1萬個工作崗位，Fed將繼續其升息行動。但其他人則將調查結果解釋為勞動市場開始降溫，即使速度很慢，因為失業率上升至 3.7%。

最近幾天，投資人一直在努力解讀Fed主席鮑爾有關抑制通膨上升和經濟走強是否可能出現緊縮政策的評論。焦點也轉向下周的消費者物價指數(CPI)報告。

其他消息方面，對中國重新開放的希望推動在美上市的中國股票走高。拼多多、京東和阿里巴巴股價飆升。

企業財報季也在繼續，行動支付公司Block在業績超出預期後飆升11.5%。Carvana下跌38.95%，原因是虧損超出預期；而Twilio和Atlassian均因令人失望的業績指引而暴跌。