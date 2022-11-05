企業轉嫁成本 消費者埋單

業者巧立名目轉嫁成本，消費者通常也只能照單全收。（歐新社）

Fed雖一直用升息 來抑制通膨，但依舊未能抑制住通膨和消費需求。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐諾文(Paul Donovan)指出，讓通膨「頑固不化」的原因在於：企業透過調升自己的獲利率 轉嫁成本，抬高售價，並以通膨之名合理化售價上漲，讓消費者樂於接受這些高價。

他指出，通膨通常伴隨著勞動成本問題，但這次面臨的通膨與1970年代長期通膨後陷入「薪資物價螺旋」有很大的差別。

所謂的「薪資物價螺旋」是指：在實際工資成長和通膨高漲預期下，薪資和物價呈現螺旋式上升，先是生活成本提升、所以勞工要求提高薪資，企業接著轉嫁成本，讓物價繼續上升，形成一個相互推動的惡性循環。

唐諾文認為，目前實質薪資增幅已呈災難性的負值，但通膨依然持續走升，因此Fed試圖以升息來抑制需求，創造閒置產能，從而壓低薪資控制通膨的方法是不可行的。

他指出：「觀察餐廳和酒店業，就可以理解為什麼薪資在本輪通膨中發揮的作用有限。自2019年底以來，服務業的平均收入成長不到20%，但員工人數下降超過5%。意味著這一行的業者需要向更少的人支付更多的錢。」

他說，「自2019年底以來，經生產力調整後，薪資成本上漲約5%至6%，但餐廳和酒店的售價上漲了16%，遠高於薪資成本的漲幅。」

唐諾文認為，即使實質薪資成長為負值，但消費者仍然在繼續消費。在疫情 後，消費者更願意透過借貸消費來抵消薪資負成長帶來的不愉快。藉由這種心理，企業更有自信用遠高於成本增速的速度提高產品價格。

消費者接受這些企業編造出來證明售價上漲是合理的說法，但事實上這些說法只是在掩護企業擴大獲利率，將不斷上漲的成本轉移給消費者，而消費者的需求又十分強勁，毫無畏縮之勢。