就業降溫 美下月升2碼機率增

美國勞工部 4日公布10月就業 報告，各項數據顯示勞動市場小幅降溫，非農就業人數增量縮小，工資升幅持穩，失業率上升，勞動參與率下降。由於就業基調變化不大，且聯準會（Fed）已經改變升息 路徑，預料12月會議升息幅縮小到2碼的機率偏高。

10月非農就業人數增加26.1萬人，比9月時的增加人數31.5萬人（修正後數據）明顯縮小，也是2020年12月以來最少，但比市場預估增加19.3萬人高出甚多；另外8月及9月就業人數總共上修2.9萬人。

10月民間部門就業增加23.3萬人，比9月時的增加人數31.9萬人（修正後數字）進一步縮小，但高於預估的20萬人增量；製造業增加3.2萬人，優於預估的1.2萬人，比9月時的2.2萬人（修正後數字）增量擴大；另外醫療業、專業人士及商業服務業就業都持續增加。

平均時薪比9月上升0.4％，比市場預估及9月時的0.3%升幅略高；時薪比去年同期上升4.7%，符合預估，但比9月時的升幅5%縮小。由於年增率已連續兩個月縮小，但月增率未降，顯示去年的比較基期較高，並不代表工資升勢減弱。平均每人每周工時為34.5小時，符合預期。失業率上升0.2百分點，回到3.7%，也比預估的3.6%略高；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.2%，也低於預估的62.3%，這顯示回流職場的勞工數又小幅回降，勞動力供給減少。就業不足率（U6）回升0.1個百分點，為6.8%，顯示全職勞工人數微減。